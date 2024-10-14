七都總價千萬內買兩房 新北市淡水五路段入榜

房仲統計七都近一年平均總價1千萬以下、兩房以上的十大熱門購屋路段，淡水區有五路段入榜。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕總價不到1千萬可在七都買兩房以上。房仲業者彙整六都加新竹近1年平均總價不到1千萬、入手兩房以上的前十大熱門路段實價，僅台北市、高雄市等兩都會區沒有路段入榜，而新北市則直接包辦前5名，五路段均落在淡水區。

根據永慶房產集團彙整近1年七都實價揭露紀錄，以平均購屋總價1千萬元以內、平均買進兩房房型等兩項設為必要條件，桃園市有兩路段入榜，新竹、台中以及台南則各有一路段入榜。

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其中最熱門路段為新北市淡水區的北新路，近1年揭露195件，平均總價不到600萬元、約569萬元，每坪均價則約25.7萬元，此外，淡水區學府路、新市五路三段、新春街以及新民路也均入榜，分居第2至4名，再必要設訂條件之下，近1年揭露件數均破100件，每坪單價則都不到3字頭。

淡水北新路近1年兩房總價不到600萬



永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，淡水北新路可稱為「買房最甜蜜的路段」，尤其生活機能豐富且具學區優勢，步行則可至淡水輕軌站點，透過輕軌連接捷運淡水站，則可一線直達台北市中心

至於，新市五路三段則位於淡海新市鎮，新建大樓林立，規劃整齊且綠地充足， 而新春街和新民街則位於淡海新市鎮與舊市區之間，生活機能充足，主要以中古大樓和公寓為主，公設比低。

進一步觀察桃園市入榜兩路段，分別是楊梅區青山一街以及中壢區興仁路二段，陳金萍指出，楊梅青山一街鄰近幼獅工業區，磁吸大量就業人口，而中壢興仁路二段則鄰近學區及工業區，居住需求強勁。

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