全球富裕經濟體排名 台灣居全球第五、亞洲只輸「這國」

安聯調查，台灣居「亞洲第二」富裕經濟體。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金融服務集團安聯發布最新《全球財富報告》，調查近60個國家的家庭資產負債狀況；其中，台灣以高達14萬8750歐元（約新台幣523萬元）的人均金融資產淨值，穩居亞洲第二富有經濟體，遙遙領先日本，展現經濟的韌性與成長潛力。

該報告調查，前5名的人均金融資產淨值排名，第1名為美國26萬320歐元（約新台幣915萬元）、年增9.8%，第2名瑞士25萬5440歐元（約新台幣898萬元）、年增2.5%，第3名為丹麥17萬2200歐元（約新台幣605萬元）、年增4.3%，亞洲區的新加坡、台灣則位居第4、5名，各為17萬1930歐元（約新台幣604萬元）、年增7.1%及14萬8750歐元、年增9.9%。

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報告指出，2023年是貨幣緊縮之年，但事實證明，各個經濟體都深具韌性，甚至市場大漲不休，全球家庭金融資產呈現強勁成長。整體來說，至2023年底，金融資產總額高達239兆歐元（約新台幣8403兆元），觀察三大資產類的增長率，卻差異顯著。

其中，受益於股市繁榮和利率上升，證券與保險/退休金的增速明顯快於過去十年的平均水準，各為11%和6.2%。至於銀行存款成長率則下滑至4.6%，創過去20年來的最低增幅之一。

2023年的復甦廣泛，只有紐西蘭和泰國兩個國家呈現負成長率，其他所有地區的成長相對均勻，尤其是亞洲和北美，成長都超過8%。

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