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華航謝世謙看好第4季航空貨運

2024/10/14 11:11

右7為華航董事長謝世謙。（記者王憶紅攝）右7為華航董事長謝世謙。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航（2610）董事長謝世謙在華航首屆馬拉松星光夜跑活動時表示，第4季客運與跟去年同期差不多，而航空貨運預計會比去年好。

華航表示，第4季客運訂位方面，目前以歐洲及東北亞日本、韓國等訂位最為踴躍，貨運方面，第4季度傳統貨運旺季，在年底購物季帶動跨境電商量增，與個人電子用品新品發表後換機潮等需求不斷增加下，相關包艙、包機及長期需求湧現。

機隊部分，謝世謙說，整體的機隊會持續汰舊換新，但目前飛機製造商沒有辦法如期交機，波音787的飛機明年陸續交機，而A321neo總共有25架，目前交機14架，還有11架陸續在明後年陸續交機，希望在2027年能夠把老舊飛機全部淘汰掉。

謝世謙指出，目前正在評估要訂購波音777X或A350-1000，購機計劃並未有政治壓力，完全都是華航自己找顧問公司來評估，而確定訂購時，一定會對外宣布。

謝世謙指出，目前西雅圖地區的波音正在罷工，但對於波音787沒有影響，主要是787的裝配廠在南卡羅萊納州，那邊員工沒有工會，所以對787不會產生影響；罷工影響到的是737max、777F，華航有1架777F貨機原本11月要交，目前可能會遞延到明年，737max則並未購買。

至於波音罷工什麼時候會結束，謝世謙認為，現在波音態度也蠻強硬，預期可能要等美國總統選舉過後。

華航12日舉行首屆馬拉松星光夜跑，謝世謙說，今年報名參賽者將近8500人，其中，172位選手來自海外，以香港佔佔比最多，而日本約有30位選手，舉辦馬拉松能夠吸引更多海外的人來參與，明年會開放更多海外名額，主要目的是可以推廣、促進台灣的觀光，到台灣的消費是全民共享。

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