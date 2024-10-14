建立全方位織物回收產線 南亞「SAYA餘創」2025年全面啟動化學回收絲量產

SAYA前幾年領先業界獨創BPA-Clear低雙酚A回收絲，今年更宣布建立全方位織物回收產線。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕南亞（1303）旗下專注於聚酯再生的永續品牌「SAYA餘創」今日宣布，為落實永續環保，建立全方位織物回收產線，且明年全面啟動化學回收絲量產。

南亞表示，2007年即開始致力以回收寶特瓶生產高附加價值的長纖維產品，成立永續品牌「SAYA餘創」，如今在織物回收上有突破性進展，目前已取得48篇跨國專利，含紡織品脫色、解聚及前處理技術等多項技術，SAYA透過獨特織物回收專利技術，處理舊衣及混紡織物，預計於2025年啟動全化學回收絲量產。

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南亞指出，全方位織物回收方案提供一站式垂直整合服務，進一步整合回收網絡系統，再利用AI織物分揀技術，選擇最適合的回收法，並以關鍵技術去除織物染料及不純物，分離異材質來確保紗線品質，賦予舊衣及廢織品新生命。

此外，為確保織物來源穩定充足，南亞已申請經濟部「網絡式聚酯纖維回收再生計畫」鎖定國內料源，並利用多國生產基地佈局之優勢，在美國南卡廠與越南廠設立織物回收基地，更與越南成衣供應鏈合作，建立完整的織物回收生態鏈。

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