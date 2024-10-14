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關稅人再放話！川普：應對墨西哥汽車徵超過200％關稅

2024/10/14 12:25

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。（法新社）美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）週日（13日）表示，可能對從墨西哥進口的汽車徵收高於200％的關稅，以阻止企業從墨西哥向美國銷售汽車。

川普在週日撥出的《福斯新聞》採訪中指出，自己不在乎關稅是200％或是500％，重要的是給出一個讓他們賣不掉任何1輛車的數字，並稱，不希望外國廠商傷害美國的車企。

川普先前曾承諾，如果重返白宮，將對所有進口汽車和卡車徵收100％的關稅，以幫助國內汽車產業。川普上週在威斯康辛州出席活動時，則將關稅數字翻了一倍，喊出200％的汽車進口關稅。

川普受訪時提到，200只是一個數字，並稱，自己不想要他們的汽車，外企將無法在美出售汽車，不會讓他們在邊境的另一邊建造工廠，向美國出售數百萬輛汽車，進一步摧毀底特律。

川普在2016年選舉和任職期間就威脅對墨西哥汽車徵高額關稅，汽車製造商2019年表示，對墨西哥汽車、零件徵收高達25％的關稅，可能會對產業產生嚴重的影響，並導致汽車成本上漲。

在川普的推動下，2018年，美國、墨西哥和加拿大針對北美自由貿易協定重新談判，美官員表示，新增的條款將使更多高度區域化的汽車製造業留在美國。

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