Space X星艦達成用「筷子」夾火箭助推器創舉 陸行之激動暴淚

SpaceX星艦週日進行第5次測試，被稱為「筷子」的2隻機械臂，成功「捕獲」星艦巨型火箭的第一級助推器。 （法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司SpaceX星艦（Starship）週日（13日）實施第5次發射測試，創下發射塔首次動用綽號「筷子」的機械臂，成功「夾住」返回的超重型助推器的新紀錄。對此，知名半導體分析師陸行之表示，自己雖不是火箭專家，但看到SpaceX達成筷子夾回收火箭計畫，立馬暴淚，認為未來SpaceX上市，肯定又會吸引一群鐵粉。

綜合媒體報導，陸行之今（14日）稍早在臉書發文，稱最近都是馬斯克的新聞霸佔版面，10月10日才來個投資人抱怨沒提供細節的We. robot party，13日就大翻身來個筷子夾火箭。

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陸行之稱，雖然自己不是火箭專家，但能看到馬斯克的SpaceX終於能達成2023 Walter Isaacson馬斯克傳中提到的筷子夾回收火箭計畫，立馬暴淚。

陸行之表示，跟現在特斯拉（Tesla）還弄不出來的SAE level 4自駕及智慧機器人比起來，感覺筷子夾火箭更難，並認為未來SpaceX上市，肯定又會吸引一群鐵粉，而轉頭看看蘋果公司（Apple）現在有何創新，連個摺疊機都擠不出來？

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