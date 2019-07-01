又爆食安問題！達美航空：暫停數10架底特律航班熱餐服務

又爆食安問題！達美航空表示，已暫停數10架底特律航班熱餐服務（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕又出現食安問題，達美航空表示，由於餐飲供應商被告知廚房設備存在食品安全問題，因此，已暫停數10架底特律航班熱餐服務，目前尚未接到乘客或員工患病的報告。

在7月，達美航空1架從底特律飛往阿姆斯特丹的航班因雞肉變質的報告而轉飛紐約，迫使達美航空在某些航班上將餐食限制為義大利麵。

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CNBC報導，達美航空過去幾天，由於“食品安全問題”，公司不得不暫停從底特律大都會韋恩縣機場樞紐起飛的200多個航班的熱餐服務。

達美航空在週日的1份聲明中表示，在最近對DTW廚房進行檢查時，達美航空的餐飲合作夥伴被告知該設施內存在食品安全問題，達美航空及其餐飲合作夥伴立即關閉了熱食生產，並隨後暫停了該設施的所有活動。熱食和其他機上供應將由其他設施管理。

美國食品藥物管理局週日沒有立即回應置評請求。

達美航空表示，目前尚未收到員工或客戶患病的報告，而公司將為受影響的客戶提供了旅行券或飛行常客里程作為補償。

航空公司每天為乘客提供數千份餐食，通常是透過第三方餐飲廚房。與達美航空合作的 Do & Co. 沒有立即發表評論。

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