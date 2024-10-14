別再追逐輝達了！晨星點名這2檔半導體至少漲7成

晨星（Morningstar）點名，英飛凌和意法半導體2檔傳統半導體，未來1年，股價至少漲7成。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕是時候忘記由輝達（NVIDIA）所領漲的人工智慧晶片股了，晨星（Morningstar）點名，英飛凌和意法半導體2檔傳統半導體，其價格嚴重被低估，預估未來1年，股價至少漲7成。

CNBC報導，晨星策略師Brian Colello在給客戶的1份報告中表示，在市場對AI伺服器需求激增之際，尤其是輝達的圖形處理單元（GPU），數位晶片製造商似乎被高估，投資者可能會在AI晶片狂熱之外，找到更好的機會，如類比/混合信號晶圓製造商的中位數被低估了17%，而在傳統半導體中，特別看好英飛凌和意法半導體，再上漲空間至少7成。

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晨星表示，德國最大的半導體製造商英飛凌將從汽車日益電氣化和電動汽車的興起中受益。晨星戰略師表示，英飛凌是功率半導體的全球領導者，鑒於汽車的電氣化和電動汽車的興起，公司應該有能力在未來十年內，協助汽車動力總成的發展，包括採用基於碳化矽的半導體。

晨星預計，英飛凌股價將在未來12個月內上漲70%，至每股50歐元。

名單上另1檔飆股是意法半導體（STM），晨星表示，意法半導體在汽車行業擁有強大的合作夥伴關係，包括與電動汽車巨頭特斯拉。晨星認為，市場對碳化矽半導體供應過剩和來自中國製造商的潛在競爭的擔憂可能被誇大了，這表明意法半導體的股票受到了“過度懲罰”。

晨星看好意法半導體在每輛車晶片含量上升的長期利好因素中，預計未來12個月，美國上市股票將升至每股52美元，其潛在上漲空間有85%。

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