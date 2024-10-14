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持續全球擴張計畫 ? 彭博：台積電計畫在歐洲設立更多晶圓廠

2024/10/14 09:16

台灣官員表示，台積電計畫在歐洲建立更多晶片工廠。（路透）台灣官員表示，台積電計畫在歐洲建立更多晶片工廠。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》引述台灣資深官員的話表示，台積電正計畫在歐洲設立更多廠，並將重點放在人工智慧（AI）晶片市場，以擴大該晶片製造商的全球版圖。

對此訊息，台積電回覆，仍專注於目前的全球擴張專案，目前沒有新投資計畫。

據報導，國科會主委吳誠文接受彭博電視訪問時表示，台積電已經開始在德國德勒斯登興建第一座晶圓廠，未來將針對不同市場領域規劃其他晶圓廠建置計畫，但沒有說明台積電在歐洲擴張的時間表。

吳誠文表示，包括輝達（NVIDIA）和AMD在內的AI晶片市場將是最重要部分，其他具有替代設計的半導體公司也可能為台積電提供機會。他稱，「也許AI晶片公司也可在歐洲市場開展業務，因此台積電正在尋找未來的晶圓廠建置計畫」。

報導指出，雖然包括NXP Semiconductors NV和Infineon Technologies AG在內的歐洲老牌晶片製造商主要專注於工業和汽車領域的成熟技術，但歐洲也出現了許多新一代晶片設計商，包括德國的Black Semiconductor和荷蘭的Axelera AI 。

台積電8月於德國德勒斯登（Dresden）興建一座價值100億歐元的晶片製造廠，這將是該公司在歐盟的第一座工廠。該專案約一半資金將由國家補貼支付，預計將於2027年底投產。吳誠文表示，台灣政府考慮支持台積電供應商在捷克地點投資，他也正尋求促進台灣與捷克學者的共同研發計畫。

另，針對美國總統大選；吳誠文認為，無論結果如何，台灣晶片公司在美國擴張壓力將更大。台積電至今已承諾在亞利桑那州建立三座工廠，總投資額超過650億美元。

吳誠文認為，短期來說，因為美國設廠成本高，對台灣公司來說是痛苦的，但長遠來看不一定是壞事，因為可以提升自己。

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