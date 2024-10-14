南海緊張局勢升級 全球貿易面臨風險

南海緊張局勢升溫，專家警告，全球貿易恐面臨風險。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾個月以來，爭議的南海地區衝突不斷升級，專家警告，在南海緊張局勢升溫下，全球一些最繁忙的航道面臨風險。由於北京聲稱擁有南海海域主權，與此同時，其他幾個國家也主張在南海的主權，中國、菲律賓和越南之間爆發了多起衝突，引發了人們對於相關爭端可能打亂全球貿易的擔憂。

《CNBC》報導，投資研究公司BCA Research首席全球地緣宏觀策略師帕皮克（Marko Papic）表示，基於南海水道對國際貿易的重要性，南海的事態發展應該受到全球市場和供應鏈的關注。

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帕皮克指出，以通過南海的貿易價值而言，該地區是全球最有價值的航線，因此若是當地爆發衝突，將對全球航運構成明顯的風險。帕皮克補充，這條航道對於透過海路抵達中國的大宗商品、進口商品而言相當重要，而中國的製成品也透過這條航道運往世界其他地區。

根據華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）「中國實力項目（China Power Project）」預估，2016年通過南海的貿易額為3.4兆美元（約新台幣109.5兆元），佔全球貿易的21％。聯合國貿易和發展會議（Conference on Trade and Development）預估，同年60％的海上貿易經過亞洲，其中南海承載了全球約3分之1的航運。

菲律賓大學國際事務資深講師兼政策顧問海達里安（Richard Heydarian）表示，過去幾週可以看到，不僅中國和菲律賓之間緊張局勢加劇，與越南之間的緊張局勢也不斷升溫。海達里安認為，愈來愈多的東協（ASEAN）國家發聲只是時間問題，看到更多令人不安的衝突也只是時間問題。

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