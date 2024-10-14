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營運逆風 三星9月以來市值蒸發逾2兆

2024/10/14 07:02

三星電子高階製程面臨良率欠佳問題，加上獲利低於預期，股價走跌。（示意圖，美聯社）三星電子高階製程面臨良率欠佳問題，加上獲利低於預期，股價走跌。（示意圖，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子近期遭遇營運逆風，外資大舉拋售股票，導致其市值自9月以來蒸發90兆韓元（約台幣2.16兆）。

《韓國先驅報》報導，根據韓國交易所13日統計數據，過去一個月，外資賣超三星電子的金額高達10.6 兆韓元（約台幣2544億），這是自9 月3 日以來連續23 天賣超，距離2017 年創紀錄的連25天賣超僅差2天。

在這段時間，三星股價下跌20.3%，從7萬4400韓元跌至5萬9300韓元，遠超過韓國綜合股價指數（KOSPI）平均2.9%的跌幅。

報導指出，今年前7月外資買超三星電子 10.76 兆韓元（約台幣2582億），隨後情勢急劇逆轉，自 8 月以來賣超 12.65 兆韓元（約台幣3036億）。三星的外資持股比例也下滑2.27個百分點，從8月底的56.02%降至9月底的53.75%，創20年來最大單月減幅。

報導認為，三星電子因獲利低於預期，加劇股價跌勢，該公司預計第三季營業利潤為9.1兆韓元（約台幣2184億），低於券商預期的10.77兆韓元（約台幣2584億）。銷售額預計將達到創紀錄的79兆韓元（約台幣1.89兆元），仍低於市場預期的80.9兆韓元（約台幣1.94兆）。

反觀三星電子的競爭對手SK海力士表現較好。自9 月3 日以來，外資已買超SK 海力士3287.6 億韓元（約台幣78.9億），位居KOSPI榜首，這表明儘管行業普遍持悲觀情緒，投資者仍對韓國第二大晶片製造商較具信心。

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