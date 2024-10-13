國銀海外布局重心挪移 金管會揭4原因致西進降溫

金管會表示，美中貿易戰等4大因素，導致銀行赴中國設點急迫性已降溫。（歐新社）

〔中央社〕國際政經局勢變化，牽動國銀海外版圖。自2022年起至今年8月底止，金管會同意國銀向中國申設據點但尚未開業共有4處，其中3處主因國銀未向中國遞件，金管會坦言，美中貿易戰等4大因素，導致銀行赴中國設點急迫性已降溫。

金管會資料顯示，自2022年起至今年8月底止，金管會同意國銀赴中國設點但尚未開業者共有4處，其中僅1家向中國遞件，申請於深圳設立支行，目前正等待中國核准，另3家則遲未向中國主管機關遞件申請，顯示國銀西進腳步放緩。

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金管會銀行局副局長侯立洋坦言，近年美中貿易戰、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、全球供應鏈重整牽動台商整體布局改變，及近期中國經濟情勢風險趨高，4大原因導致銀行赴中國設點已較無急迫性。

國際政經情勢變化，讓國銀海外拓點不再主打西進牌，適逢政府大力推廣新南向政策，近年國銀轉進布局新南向市場態勢明顯。金管會統計，截至今年8月底止，全體本國銀行海外據點達640處，其中位於新南向國家共有337處，占比超過5成。

進一步觀察，在新南向國家中，國銀於泰國設點高達107處居冠，主因中信銀2021年收購泰國LHFG集團，光中信銀在當地子行即有93處據點；其次為國銀在越南設點達62處，第3至第5名依序為在柬埔寨設點54處、在菲律賓設點34處、在印尼設點18處。

自2022年起至今年8月底止，金管會同意國銀赴新南向國家設點但尚未開業者共有6處，其中有4處已遞件，但尚未獲當地主管機關核准，申請地點有2處位於澳洲，另2處位於新加坡及印度。

另2家國銀雖然取得金管會同意赴新南向國家設點，但尚在準備作業中，以致尚未向當地主管機關遞件，預計申設據點分別位於澳洲及新加坡。

值得注意的是，除了新南向市場外，因台積電赴日本熊本設廠，亦催動國銀赴日本設點腳步，自2023年12月起至今年8月底止，國銀取得金管會核准赴海外設點以日本最熱門，包括台銀獲准設福岡代表人辦事處、合庫及北富銀分別獲准設東京分行。

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