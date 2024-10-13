晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

國銀海外布局重心挪移 金管會揭4原因致西進降溫

2024/10/13 20:32

金管會表示，美中貿易戰等4大因素，導致銀行赴中國設點急迫性已降溫。（歐新社）金管會表示，美中貿易戰等4大因素，導致銀行赴中國設點急迫性已降溫。（歐新社）

〔中央社〕國際政經局勢變化，牽動國銀海外版圖。自2022年起至今年8月底止，金管會同意國銀向中國申設據點但尚未開業共有4處，其中3處主因國銀未向中國遞件，金管會坦言，美中貿易戰等4大因素，導致銀行赴中國設點急迫性已降溫。

金管會資料顯示，自2022年起至今年8月底止，金管會同意國銀赴中國設點但尚未開業者共有4處，其中僅1家向中國遞件，申請於深圳設立支行，目前正等待中國核准，另3家則遲未向中國主管機關遞件申請，顯示國銀西進腳步放緩。

金管會銀行局副局長侯立洋坦言，近年美中貿易戰、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、全球供應鏈重整牽動台商整體布局改變，及近期中國經濟情勢風險趨高，4大原因導致銀行赴中國設點已較無急迫性。

國際政經情勢變化，讓國銀海外拓點不再主打西進牌，適逢政府大力推廣新南向政策，近年國銀轉進布局新南向市場態勢明顯。金管會統計，截至今年8月底止，全體本國銀行海外據點達640處，其中位於新南向國家共有337處，占比超過5成。

進一步觀察，在新南向國家中，國銀於泰國設點高達107處居冠，主因中信銀2021年收購泰國LHFG集團，光中信銀在當地子行即有93處據點；其次為國銀在越南設點達62處，第3至第5名依序為在柬埔寨設點54處、在菲律賓設點34處、在印尼設點18處。

自2022年起至今年8月底止，金管會同意國銀赴新南向國家設點但尚未開業者共有6處，其中有4處已遞件，但尚未獲當地主管機關核准，申請地點有2處位於澳洲，另2處位於新加坡及印度。

另2家國銀雖然取得金管會同意赴新南向國家設點，但尚在準備作業中，以致尚未向當地主管機關遞件，預計申設據點分別位於澳洲及新加坡。

值得注意的是，除了新南向市場外，因台積電赴日本熊本設廠，亦催動國銀赴日本設點腳步，自2023年12月起至今年8月底止，國銀取得金管會核准赴海外設點以日本最熱門，包括台銀獲准設福岡代表人辦事處、合庫及北富銀分別獲准設東京分行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財