歷史性轉變！韓媒：南韓今年出口額有望首度超車日本

南韓今年前9月出口額達到5088億美元，為歷年同期次高。提高了南韓今年出口額首度超過日本的希望。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據南韓貿易、工業及能源部（MOTIE）統計，今年1到9月出口額達到5088億美元（約新台幣16兆元），為歷年同期次高，提高了南韓今年出口額首度超過日本的希望，顯示全球經濟格局可能出現歷史性轉變。

《韓國時報》報導，南韓第3季出口比去年同期成長10.7%至1739億美元（約新台幣5.6兆元），創下政府開始編制相關數據以來，歷來同期次高紀錄。南韓9月出口年增7.5%至587.7億美元（約新台幣1.9兆元），創單月歷史新高，也是連續第12個月成長，9月日均出口額達到29.4億美元（約新台幣954億元），刷新紀錄。

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國立忠南大學國際貿易教授趙赫洙說，這些數據已經引起南韓各界熱議南韓今年出口能否超越日本。他表示，今年上半年南韓與日本的出口額差距已縮小至35億美元（約新台幣1135億元），為歷年最小。

日本與南韓的出口額差距在上半年縮至最小後，在7、8月再度拉大差距。（示意圖，法新社）

慶熙大學國際商業與貿易教授姜仁元表示，南韓出口額能否超越日本，將取決於南韓第4季出口能否維持成長動能。他也指出，日本與南韓的出口額差距在上半年縮至最小後，在7、8月再度拉大差距，日本1-8月出口額為4723億美元（約新台幣15.3兆元），南韓同期出口額則為4501億美元（約新台幣14.6兆元）。

南韓貿易官員表示，年出口額超過7000億美元（約新台幣22.7兆元），可能使南韓在未來幾年超越日本，因為過去三年日本的年出口額都超過7000億美元。

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