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輝達頂級AI伺服器上市 一台要價逾1650萬

2024/10/13 07:06

摩根士丹利分析師透露，未來12個月，輝達的Blackwell已完售。（路透資料照）摩根士丹利分析師透露，未來12個月，輝達的Blackwell已完售。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達用於人工智慧（AI）與高效能運算的Blackwell圖形處理器（GPU）需求強勁，價格也很驚人。輝達Blackwell DGX B200 AI伺服器，已在伺服器解決方案供應商Broadberry官網上架銷售，定價51萬5410.43美元（約台幣1654萬）。

科技媒體《WccfTech》報導，輝達下一代Blackwell AI架構受到業界關注，主要是因為該平台據稱擁有市場過去從未見過的性能，輝達執行長黃仁勳對Blackwell GPU給予極高的評價，也得到微軟和Meta等科技龍頭的迅速採用，表明輝達新AI產品組合已準備好顛覆市場。

輝達用於人工智慧（AI）與高效能運算的Blackwell圖形處理器（GPU）需求強勁，價格也很驚人。（圖取自Broadberry官網）輝達用於人工智慧（AI）與高效能運算的Blackwell圖形處理器（GPU）需求強勁，價格也很驚人。（圖取自Broadberry官網）

近日，伺服器解決方案供應商Broadberry列出了Blackwell DGX B200 AI伺服器，定價51萬5410.43美元，相當驚人。這標誌著輝達的Blackwell AI產品首次以零售形式出現在網路上，對於有興趣購買這款高效能AI伺服器的客戶來說，無疑是一個重大消息。

儘管目前供應情況尚未明確，有消息指出Blackwell系列產品的供應最初將受到限制，大部分出貨計畫安排在明年第一季。對於希望盡快部署這款頂級AI伺服器的客戶，可能需要耐心等待。

報導指出，輝達計畫打算銷售多個Blackwell AI系統，但針對更廣泛市場的產品是DGX B200。每個DGX B200使用8個B200 GPU，提供高達1.4TB的GPU記憶體，HBM3E記憶體頻寬高達64TB/s。

最近輝達向OpenAI交付了首批批DGX B200 AI工程機，因此可以說第一批DGX B200已經進入市場。儘管仍然不清楚Broadberry的庫存狀況，或者在如今這個時間節點，庫存可能已經售罄。 無論如何，輝達的Blackwell GPU將開啟一個新的「AI淘金熱」時代。

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