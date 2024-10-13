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北京稱砸3038億補助青年就業 網質疑：錢都到哪去了？

2024/10/13 17:53

中國財長藍佛安表示，今年以來已下達就業補助667億元人民幣，引起中國網友質疑。（路透資料照）中國財長藍佛安表示，今年以來已下達就業補助667億元人民幣，引起中國網友質疑。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟持續低迷，青年失業率居高不下，很多人不是屈就低薪工作，就是選擇返回老家，當依靠父母退休金的「爛尾娃」。不過，中國財長藍佛安12日在記者會上卻說，今年以來，中央財政已下達就業補助667億元人民幣（下同，台幣3038億元），中國網友質疑，錢都去哪兒了？

藍佛安在中國國務院新聞辦公室舉行的記者會上表示，今年以來，中央財政下達就業補助資金667億元，支持地方做好高校（大學）畢業生等重點群體就業、職業技能培訓等工作，今年前9個月全國教育支出超過3兆元（台幣13.7兆元）。

這條消息很快被推上熱搜榜，並引發網友質疑。網友紛紛留言說，「能公布資金去向明細嗎？具體咋補助呢？這才是老百姓最關心的事吧」、「667億就這麼隨便培訓一下，就花完了嗎？就業困難的，得到了什麼？是真的技能培訓，還是解決就業環境問題？」、「真的希望這種補助能進入到每個老百姓的腰包，千萬不要進入各地勞動系統，一進去就難說了！」

還有網友進一步追問，「到底誰在領就業補貼？」、「我就想知道這個怎麼領，誰領到了」、「補助在哪，沒到我手裡啊，已經失業快1年了」、「反正在失業中，也沒有見補助，連失業金都申請不下來，不知道什麼原因」。

隨著中國經濟持續低迷，青年失業率居高不下，有數百萬大學畢業生難以找到工作，而許多人被迫接受低薪工作，甚至躺平靠父母的養老金過活，「爛尾娃」一詞今年在社群媒體上迅速流行。

中國官方數字顯示，今年8月16至24歲青年失業率為18.8%，較7月的17.1%增加1.7個百分點，再創新高。1篇中國自媒體文章寫道：「有網路部落客發布某城市圖書館的光景，早上8點，圖書館就座無虛席了，因為現在有一大批畢業生，他們找不到工作，只能帶著電腦、水杯、充電器，有的還帶了午餐，在圖書館裡假裝上班，假裝早出晚歸，朝九晚五」。

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