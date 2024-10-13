缺錢！中國地方政府透過「罰款、查封」向企業剝皮

中國地方政府為彌補財政缺口，對企業亂罰款、亂查封，藉此增加收入。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟轉弱、地方政府稅收不足，企業要小心了！中國為了彌補財政缺口，許多地方政府執法機關透過罰款、查封的方式增加收入。中國學者呼籲，當前需迫切規範行政執法行為，避免向企業伸出「掠奪之手」，遏制地方以罰款創造收入的衝動。

中國蘇州大學政治與公共管理學院副教授劉成良在中媒「觀察者網」撰文指出，財政收入主要分為「稅收收入」和「非稅收收入」，前者占比越高，財政收入的品質就越高。但中國有些地方政府歸屬於非稅收入的「罰沒收入」異常成長，尤其在2020年以後「增長速度較快」，引發關注。

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所謂「罰沒收入」是反映公安、交通、稅務、法院、市場監管等執法機關依法收繳的罰款、沒收款、贓款等，是「非稅」收入的組成部分。

劉成良從數據發現，今年上半年中國全國一般公共預算收入中，全國稅收9兆4080億元人民幣（約新台幣43.4兆元），年減5.6%；非稅金2兆1833億元（約新台幣10兆元），年增11.7%。

學者示警，政府一些不恰當的罰款恐成壓垮駱駝的最後一根稻草。（示意圖，彭博）

劉成良指出，造成罰沒收入異常成長的原因主要有兩方面：一是地方政府的財政收入結構不合理。另一個原因是從支出結構來看，地方政府承擔著較大的財政支出責任，在農業、教育、科技、文化、衛生、社會保障等方面均有剛性支出，如果沒有足夠的財政投入，可能引發較多如討薪等不穩定問題。

劉成良提醒，罰沒收入可以補充一定的財力不足，但是相對於財政缺口，其作用非常有限，且異常增長所帶來的問題不能忽視。

劉成良指出，面對經濟下行壓力，政府向企業推出多種結構性減稅措施，但依靠亂罰款、亂檢查、亂查封的方式來增加收入，容易擾亂企業的正常生產秩序。尤其中小企業容易出現資金鏈斷裂而倒閉，一些不恰當的罰款恐成壓垮駱駝的最後一根稻草。

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