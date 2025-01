電商龍頭Amazon差點叫「狠角色」！取名內幕曝光

亞馬遜(Amazon)並非一開始就叫這個名字,創辦人貝佐斯本來打算命名為「Relentless」。(美聯社)

陳麗珠/核稿編輯

〔財經頻道/綜合報導〕全球最大電商龍頭亞馬遜(Amazon)並非一開始就叫這個名字,創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 在1994年發想電商服務本來打算命名為「Relentless」(狠角色、兇殘之意),甚至買下Relentless.com的網域名稱,最後因核心圈認為太具侵略性而作罷,並在同年11月翻字典決定以字母A開頭,命名為「亞馬遜」。

讀者文摘(Reader's Digest)報導,根據《貝佐斯傳》(The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon),貝佐斯最初發想電商服務,本來要取名為「Relentless」(狠角色),儘管買下相同網域名稱,因核心圈持反對意見而作罷。即使如此,直到現在,前往Relentless.com網址仍然能通往亞馬遜購物頁面。

請繼續往下閱讀...

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)。(路透社)

貝佐斯還曾發想自魔法咒語「abracadabra」,考慮取名為「Cadabra」,並在1994年7月完成註冊。2018年,貝佐斯透露,當時律師把Cadabra聽錯為Cadaver(屍體之意),貝佐斯發現不太吉利便萌生改名念頭。

還有一些閃現在貝佐斯心中的候選名稱,包括「Awake.com」(覺醒)、「Bookmall.com」(書城)與「Browse.com」(瀏覽)。

最後貝佐斯翻字典,打算改一個字母A開頭的名字,方便在網路搜尋中排在較前的位置,而且貝佐斯曾說過,亞馬遜河不僅是世界上最大的河流,甚至比第二名大許多倍,它把所有河流都打敗了。

報導描述,貝佐斯一心想著這個名字,沒有再詢問其他人的意見,並在1994年11月1日完成註冊網域名,亞馬遜就此誕生。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法