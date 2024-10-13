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電商龍頭Amazon差點叫「狠角色」！取名內幕曝光

2024/10/13 16:45

亞馬遜（Amazon）並非一開始就叫這個名字，創辦人貝佐斯本來打算命名為「Relentless」。（美聯社）亞馬遜（Amazon）並非一開始就叫這個名字，創辦人貝佐斯本來打算命名為「Relentless」。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大電商龍頭亞馬遜（Amazon）並非一開始就叫這個名字，創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos） 在1994年發想電商服務本來打算命名為「Relentless」（狠角色、兇殘之意），甚至買下Relentless.com的網域名稱，最後因核心圈認為太具侵略性而作罷，並在同年11月翻字典決定以字母A開頭，命名為「亞馬遜」。

讀者文摘（Reader's Digest）報導，根據《貝佐斯傳》（The Everything Store: Jeff Bezos and the Age of Amazon），貝佐斯最初發想電商服務，本來要取名為「Relentless」（狠角色），儘管買下相同網域名稱，因核心圈持反對意見而作罷。即使如此，直到現在，前往Relentless.com網址仍然能通往亞馬遜購物頁面。

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。（路透社）亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。（路透社）

貝佐斯還曾發想自魔法咒語「abracadabra」，考慮取名為「Cadabra」，並在1994年7月完成註冊。2018年，貝佐斯透露，當時律師把Cadabra聽錯為Cadaver（屍體之意），貝佐斯發現不太吉利便萌生改名念頭。

還有一些閃現在貝佐斯心中的候選名稱，包括「Awake.com」（覺醒）、「Bookmall.com」（書城）與「Browse.com」（瀏覽）。

最後貝佐斯翻字典，打算改一個字母A開頭的名字，方便在網路搜尋中排在較前的位置，而且貝佐斯曾說過，亞馬遜河不僅是世界上最大的河流，甚至比第二名大許多倍，它把所有河流都打敗了。

報導描述，貝佐斯一心想著這個名字，沒有再詢問其他人的意見，並在1994年11月1日完成註冊網域名，亞馬遜就此誕生。

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