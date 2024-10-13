交錢才能走！俄羅斯調高外商撤離稅至35％

為了充實國庫，俄羅斯調高外商撤離稅。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯自2022年2月入侵烏克蘭以來，遭到國際制裁，大批外商撤離，加上軍費開支龐大，財政越來越困窘。為了充實國庫，俄羅斯擬將外商撤離稅從原本的15%上調至35%，還要求撤離的外商必須打4折出售在俄資產。

綜合《路透》及《莫斯科時報》報導，自從西方對俄羅斯實施制裁以來，俄羅斯不斷收緊對外國公司撤離的規定，要求在撤離批准之前打折出售在俄資產，並從出售價格中提取一部分來充實俄羅斯國庫，這被稱為「撤離稅」或「退出稅」。

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鑑於俄烏戰已經超過2年半，俄羅斯戰時經濟越來越撐不下去，財政赤字攀升，再度對想要撤離的外商出手。消息人士透露，俄羅斯擬將外商撤離稅從原本的15%上調至35%，前25%在交易後第一個月內支付給俄羅斯財政部，5%在一年內支付，最後5%在兩年內支付。

不僅如此，外商還要打折出售在俄資產，從以前的打5折變成打4折。對於價值超過500億盧布（約台幣170億）的資產出售案，俄方要求更嚴格，必須獲得俄羅斯總統普廷批准，否則不得出售。

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