通縮藏不住！中國9月CPI、PPI遜於預期

中國今年9月CPI年增0.4%，為3個月以來低點，通縮壓力加劇。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國13日公布今年9月CPI（消費者物價指數）年增0.4%，為3個月以來低點；PPI（生產者物價指數）年減2.8%，創半年來新低，2項指數皆遜於市場預期。外媒認為，疲軟的通膨數據凸顯中國通緊壓力加劇。

中國國家統計局10月13日發布數據顯示，9月CPI年增0.4%，為三個月以來新低，增速低於8月0.2個百分點；不包括食品和能源的核心CPI年增率回落0.2個百分點至0.1%，創2021年3月以來新低，反映出需求不足；當月PPI年減幅度擴大1.0個百分點至2.8%，為2024年4月來最低。

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外媒分析，疲軟的通膨數據表明，中國經濟正遭受因嚴重房地產危機打擊家庭需求而產生的通縮壓力。經濟學家估計，中國第三季GDP增速將低於官方設定的5%。

分析師示警，若經濟成長進一步放緩，且中國的出口引擎遇到更多障礙，例如來自重要貿易夥伴的關稅保護主義，北京當局將被迫採取更多行動。

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