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台電、中油招新血起薪4.4萬 萬人搶鐵飯碗錄取率僅7.35％

2024/10/13 13:49

經濟部所屬事業機構113年新進職員甄試今（13）日舉行初試，平均錄取率僅約7.35%。（經濟部提供）經濟部所屬事業機構113年新進職員甄試今（13）日舉行初試，平均錄取率僅約7.35%。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部所屬事業機構113年新進職員甄試今（13日）舉辦初試，考場共有台北、台中、高雄、花蓮4個考區、15個考場，總計2萬1662人報考，首節考試1萬1238人到考，到考率51.88%，預計錄取826人，平均錄取率僅約7.35%，競爭激烈。

經濟部人事處表示，本次甄試由經濟部成立甄試委員會統籌考試相關事宜，為防範電子舞弊影響考試公平性，甄試委員會請國家通訊傳播委員會派員在各考場協助監測異常電波，並有電波定向監測車巡邏。

本甄試將依初試成績擇優通知應考人參加複試，參加複試名單預定在今年12月18日，於經濟部及台糖、台電、台灣中油、台水等4家國營事業機構網站公告。

參加複試合格的錄取人員，將依初、複試總成績高低依序按志願分發至各事業機構實習，實習期滿成績合格後，取得各該公司派用人員派用資格正式派用。

經濟部指出，人員正式派用後起薪及晉薪依各分發公司規定辦理，目前各公司起薪約為新臺幣4萬4000元至4萬5000元間，其後得依工作績效逐步晉升，提供優質的育才、留才工作環境。

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