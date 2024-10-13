中華電信明年釋1600個職缺 董事長簡志誠：明年調薪至少3％

中華電信董事長簡志誠（中）13日表示，明年調薪「至少3%」，並釋出約1600個職缺。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕中華電信今（13日）舉行員眷集團婚禮，見證72對佳偶新婚。董事長簡志誠表示，中華電信福利佳，除了支持新人成家育兒，明年預計釋出約1600個職缺，另配合明年公務員調薪，中華電信調薪「至少3%」，歡迎各路人才加入。

陳先生與幼兒園同學陳小姐重逢，結為連理。（記者蔡昀容攝）

中華電信1963年起舉辦集團婚禮，迄今超過一甲子，見證729對新婚佳偶，其中也有同志伴侶。今年由監察院院長陳菊擔任證婚人，祝福72對新人，並提出三個期待：「早生貴子」、「多生幾個」、「最少生三個」。

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中華電信13日舉行員眷集團婚禮。（記者蔡昀容攝）

簡志誠表示，新進員工的起薪，大學畢業約4萬元，碩士畢業約5萬元，科技、工程領域另有不同起薪和級距，加上年終獎金，一年可領18至20多個月。他說，公務員明年調薪3%，中華電信會視第四季估算、財務目標達成狀況，再決定調薪幅度，一般來說「不會低於3%」。

謝先生、黃小姐因中華電信未婚聯誼相識相戀，步入婚姻。（記者蔡昀容攝）

員工福利方面，中華電信表示，2022年開始推7+1小時，育有3歲以下孩子的員工可提前1小時下班，今年起放寬至6歲以下孩子的雙親也適用；今年開始，育兒津貼提高至8萬元；娩假從42個工作天，自今年7月1日起，調整為13週日曆天。

現年30歲中華電信員工陳先生，25歲時與幼兒園同班同學陳小姐重逢，經過5年戀情，今一同出席集團婚禮。陳小姐說，兩人沒規劃宴客，剛好中華電信有辦團體結婚，替他們省去婚宴等繁文縟節。

陳小姐笑說，兩人在朋友介紹下，透過臉書聯繫，先生不記得兩人同班過；相處之後，覺得先生可靠體貼有責任心，陳先生也讚太太貼心、勤儉持家。

七年級生的謝先生、黃小姐都是中華電信員工，原本分別在彰化、高雄服務，去年因公司辦的未婚聯誼相識相戀，如今步入禮堂。謝先生說，集團婚禮都由公司安排，讓新人能以輕鬆的狀態參加婚禮，對於陳菊「最少生三個」的期待，他笑道「全力以赴！」

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