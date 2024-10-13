Cybercab量產時間還說不準 郭明錤：後續關注特斯拉「這3件事」

特斯拉最新的無人駕駛計程車Cybercab正式亮相。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外界期待已久的特斯拉最新無人駕駛計程車「Cybercab（即Robotaxi）」本月10日亮相，公司執行長馬斯克預計，Cybercab將在2027年之前大規模生產。對此，天風國際知名分析師郭明錤在社交平台X發文表示看法，認為Cyber​​cab的量產時間可能會改變，並列出後續值得關注的特斯拉3個關鍵點，分別為特斯拉下一次財報電話會議、美國總統大選結果，以及特斯拉能否於明年推出無人監督的全自駕系統（FSD）。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在10日的發表會中，展示了最新的無人駕駛計程車Cybercab，馬斯克將其描述為該公司自2017年推出Model 3以來最重要的里程碑。對於外界好奇的Cybercab生產時間表，馬斯克表示，他對時間框架有點樂觀，預期Cybercab將能在2027年之前大規模生產。

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對此，郭明錤發文表示看法，稱考慮到馬斯克謹慎的措辭、特別提到2027年作為Cyber​​cab生產的基準，以及馬斯克設定樂觀目標的歷史，馬斯克聲明與其之前對2027年第1季開始的Cyber​​cab大規模生產的調查一致。

郭明錤稱，2027年第1季還很遙遠，Cyber​​cab的生產時間表可能會改變，並認為未來幾個月值得關注的特斯拉關鍵點有3點，分別為特斯拉下一次財報電話會議、下月美國總統大選結果，以及特斯拉能否於2025年在美國加州和德州推出無人監督的FSD。

特斯拉11日股價收在217.8美元，跌幅8.78%。

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