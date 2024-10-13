SK集團會長崔泰源和妻子離婚後 將在女兒婚禮首度碰面還同桌

南韓SK集團會長會長崔泰源和元配盧素英結束將近35年的婚姻後，2人將在二女兒崔敏貞的婚禮上首度碰面。（法新社）

莊文仁／核稿編輯

SK集團二公主崔敏貞將和美籍華裔海軍陸戰隊軍官黃凱文結婚。（圖擷自美國韓裔網路社群MissyUSA）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓SK集團會長會長崔泰源和元配盧素英結束將近35年的婚姻後，2人預計今天（13日）下午會在二女兒崔敏貞（최민정，音譯）與美籍華裔海軍陸戰隊軍官黃凱文（Kevin Huang）的婚禮上首度碰面，並且還坐在同桌。

據《韓聯社》報導，SK集團二公主崔敏貞的婚禮，將於今天下午1時在首爾廣津區華克山莊首爾大酒店（Grand Walkerhill Seoul）的維斯塔宴客廳（Vista Hall）舉行，崔泰源和盧素英傳出會提前2個小時抵達以便迎接賓客。

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據了解，這是崔泰源與盧素英自今年5月在法院處理離婚訴訟以來首次碰面，首爾高等法院當時判處崔泰源需分配財產1.38兆韓元（約新台幣329億元），並支付贍養費20億韓元（約新台幣4770萬元），創下南韓離婚財產分配最高紀錄。

崔泰源已針對財產分配裁決提出上訴，大法院（最高法院）目前還在審查是否受理，法律界人士認為，由於雙方都沒有對離婚裁定進行上訴，因此崔泰源和盧素英已無婚姻關係。

崔泰源和長女、二女兒、兒子的關係融洽，時常提供人生建議；盧素英也多次在社群媒體PO出她和孩子一起出遊的照片，這可能是2人不計前嫌願意同桌的原因。

SK集團二公主的婚禮可以說是冠蓋雲集，三星集團會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、樂天集團會長辛東彬等500名政商界人士都會出席。

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