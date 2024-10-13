高雄車站前首件民辦都更案 高雄客運將蓋2棟商辦及住宅大樓

高雄車站前建國路首件民辦都更案，完工模擬圖。（都發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府推動高雄車站前第一環圈發展行動計畫，近日核定站前建國路首件民辦都更案，實施者為高雄客運公司，將投資興建2棟24樓商辦、26樓住宅大樓，預計117年完工。

高市府推動高雄車站前第一環圈發展行動計畫，長明派出所下方綠地，即是高雄客運民辦都更案基地。（高雄市都發局提供）

高雄車站是城市的核心門戶與樞紐，自2002年舊車站停用、鐵路地下化施工及中博高架橋通車後，周邊的建國及長明等商圈停滯長達20年；最近鐵道局重新評估高鐵進入高雄車站的「高雄方案」，周遭商圈均引頸企盼。

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高雄車站相關工程加緊趕工，周遭商圈均盼能找回昔日商機。（記者葛祐豪攝）

高雄市副市長林欽榮表示，為找回昔日高雄車站前的繁榮光景，並強化大眾運輸導向的都市發展，市府推動一系列以站前第一環圈為主的都市更新計畫，繼市都委會審議通過台鐵車專四、五及商四市有地，劃定更新地區暨訂定都市更新計畫案，著手推動公辦都更招商外；近日又核定站前建國路首件民辦都更案，實施者為高雄客運公司，將總投資33億元，興建兩棟24樓商辦、26樓住宅大樓，提供380戶商辦及住宅單元，預計117年完工。

高市都發局長吳文彥指出，此次核定的都更案為國光客運舊址，位於站前廣場東側、建國路以北的商業區土地。該基地緊鄰車站廣場及長明派出所商四土地，未來市府推動車專四及商四公辦都更開發時，可透過天橋及車站天棚與該基地串聯，銜接至建國路，讓人行空間無縫銜接。

此外，該基地臨建國路側一樓規劃商場店舖，周邊退縮2至3.9米，設置無遮簷人行空間，可提供一條優質的綠色徒步廊道，預期未來可引入人潮，促進周邊社區及商圈發展。

高市都發局說明，2021年起，市府協助民間推動都更，透過168專案加速審議，目前已核定民間都更重建5案，總投資金額逾百億。本次核定為火車站站前首案，車站至美麗島站間也有多達10案危老重建案，隨著高雄車站即將完工，兩站沿線民間危老都更的改建力量逐漸湧現，預期將為站前經濟復甦注入動能。

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