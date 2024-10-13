川普對中國60％關稅來真的？傳前美國貿易沙皇正示警華爾街

美國前貿易代表萊席爾。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選進入白熱化階段，根據美國投行「派傑投資公司」（Piper Sandler）的政策分析師在報告中指出，根據該公司旗下客戶說法，美國前貿易代表萊席爾（Robert Lighthizer，萊特希澤）示警，指出共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在當選後，將迅速開始實施全面的關稅提案，將會對中國進口商品徵收60%關稅，並對所有進口商品徵收10%關稅。

《CNBC》報導，派傑投資的3名政策分析師在週五（11日）報告中指出：「我們一直從客戶那邊聽聞，川普政府時期的美國前貿易代表萊席爾，一直在和投資人團體（Investor group）會面，並告訴他們，川普可能會在上任不久後宣布，對中國進口商品徵收60%關稅，並對所有進口商品徵收10%關稅。」

請繼續往下閱讀...

報告預計，川普在第2個任期內對關稅的實施，將比第1個任期更快。

川普競選團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）並沒有否認萊席爾與投資人團體會面的事實，但她表示：「除非是川普總統親自發布的政策，否則任何政策都不應該被視為正式政策。」

目前還不清楚有哪些投資人團體和萊席爾交談過，派傑投資的分析師也沒有回應《CNBC》有關更多細節的評論請求，不過《CNBC》認為，派傑投資的客戶，可能是大型資產管理公司。

萊席爾是川普第1個任期中有關貿易政策的關鍵人物，也被視為川普若當選後，可望擔任新內閣高層的最佳人選，包含商務部長和財政部長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法