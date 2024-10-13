Robotaxi亮相 陸行之肯定特斯拉創新能量強過蘋果

特斯拉最新的無人駕駛計程車Cybercab上週四（10日）正式亮相。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）備受期待的無人駕駛計程車Robotaxi於美西時間10月10日（台北時間10月11日）舉辦的「We,Robot」發表會上正式亮相。由於特斯拉發表會話題十足，吸引外界關注。對此，知名半導體分析師陸行之整理出發表會7大重點，並大讚特斯拉的創新畫大餅能量較手機多年沒啥變化的蘋果（Apple）強太多了。

陸行之13日在社交平台臉書發文，對特斯拉10日舉辦的發表會表示看法，稱特斯拉產品發表會雖讓參加者等了超過50分鐘，但公司執行長馬斯克（Elon Musk）繼續創造未來，雖發表會上的產品要幾年之後才會推出，但比起蘋果手機幾年沒啥變化，特斯拉的創新畫大餅能量強太多了。

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陸行之在文中還整理發表會7大重點，分享給其粉絲讀者參考，分別如下。

第一，陸行之指出，Cybercab（即Robotaxi）看起來蠻酷的，無方向盤、2座、斜上開門、機器手臂清洗，應該會用無線充電、頭燈像cybertruck頭燈，陸行之認為Cybercab定價若能真的壓在3萬美元（約新台幣96.3萬元）以下，且能如期於2027年以前推出並擁有4人座版本，肯定會打到特斯拉現行的model 3車款。

第二，特斯拉整場發表會沒提到自駕計程車最關鍵的營運模式，很可惜。

第三，特斯拉發表會上弄了20部Cybercab +加上30部其他models在華納影城沒有駕駛跑來跑去。

第四，Optimus機器人動作更流暢了，且跳舞跟馬斯克跳的有像。

第五，20人座自駕Robovan很未來，但感覺離量產還很遠，市場定位也不是很清楚，感覺是要取代city bus及校車.

第六，馬斯克稱自駕計程車推出後，會讓車子每週在路上跑50至100小時，這會讓很多停車場改成公園，但陸行之質疑，馬路能容納這麼多Cybercab嗎？堵車不會更嚴重嗎？還是認為更多人就乾脆不用買車了？

第七，馬斯克比較一部City巴士營運成本是每英里1美元（約新台幣32元），1部Cybercab營運成本（包括稅金及其他）是每英里40美分（約新台幣13元）。

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