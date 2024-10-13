保時捷在中國滑鐵盧！前9月銷量暴跌29％ 全球市場最慘

保時捷2024年前9個月在中國的銷量為4.32萬輛，較2023年同期暴跌29%。示意圖。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國汽車產業持續的價格戰與疲軟的消費，導致車企、經銷商損失慘重，就連德國豪車品牌保時捷也在中國陷入了危機。保時捷日前揭露的最新銷售數據顯示，2024年前9個月在中國的銷量為4.32萬輛，較2023年同期暴跌29%，是保時捷在全球各大市場中跌幅最大的。

綜合外媒報導，中國車市競爭顯著加劇，加上消費者在持續的生活成本危機中，依然畏避大額購買，包含保時捷在內的汽車巨頭在中國的銷售，持續受到影響，

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保時捷2024年第3季在中國市場的銷量為1.32萬輛，年減19%，包含Macan、Panamera和純電動車Taycan在內車款的銷量領跌。

中國車市不景氣，給德國汽車行業帶來了沉重打擊，包含BMW和Mercedes-Benz也都報告了銷量下滑。與此同時，在電動車轉型過程中，這些高級燃油車市場的長期霸主，遠遠落後於中國本土製造商，如比亞迪（BYD）。

保時捷2024年前9個月的全球銷量下降至22.6萬輛，年減7%。中國曾是保時捷的最大市場，不過在2024年前9個月的統計中，已落後給北美（6.14萬輛，年減5%），以及除德國以外的歐洲地區（5.24萬輛，年增1%），以4.32萬輛位居第3大市場。

再來是新興市場的4.19萬輛（年增3%），以及德國市場的2.68萬輛（年增8%）。

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