嘉義市公辦都更建案實價登錄出爐 最高每坪逾50萬

嘉義市指標都更案「嘉義都更好」。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市民族國小西側第一期公辦都市更新案位處吳鳳北路與民族路、垂楊路連結街廓，2022年由國城建設股份有限公司得標開發，開發基地總面積1359坪，規劃興建地上15層樓社區大樓共234戶，以建案「嘉義都更好」於今年8月動工銷售，日前內政部實價登錄揭露第一批共95戶銷售資訊，最高價達1坪51.3萬元。

嘉義市都更案「嘉義都更好」實價登錄資訊。（擷取自內政部實價登錄網）

「嘉義都更好」腹地位於嘉義市中心黃金地段，嘉義市政府耗時20多年協商，解決牽涉4個公家機關所有權及處理地上物與占有物問題，與教育部、國有財產署、嘉義縣政府等單位推動整合，為中彰投雲嘉首例公辦都更典範。

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內政部實價登錄最新資訊揭露，「嘉義都更好」登錄95筆，單價最高1坪51.3萬元，最低1坪43.6萬元，大多數超過45萬元，其中總價最高為4房2廳2衛戶別，總價2584萬元，總價最低為2房2廳1衛戶別，總價1433萬元。

房產人士指出，依照實價登錄資訊，嘉義市建案目前大樓超過1坪50萬元高價為「仰喆日新」其中有頂樓1戶達1坪59.7萬元，「新榮序」其中有次頂樓1戶達1坪51.4萬元，但這2戶均有大露台，而「嘉義都更好」有3戶超過1坪50萬元，且均為一般戶，是實實在在的1坪破50萬元。

市民說，嘉義地區過往房價平穩，前勞動部政務次長李俊俋曾稱「歡迎大家來嘉義買房」，但近年隨物價上漲，全國房市飆漲，嘉義市建案單價屢創新高，以前中南部人總是想買透天，但後來市區新透天1棟突破2000萬元，一般民眾已買不起，現在新大樓2房1戶也要超過千萬元，以後可能都只能買中古屋，也希望政府打炒房政策奏效，遏止房價飆漲。

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