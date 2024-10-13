經濟火車頭淪落成歐元區問題兒童？外媒曝德企開始變賣家產了

由於經濟形勢嚴峻，很多德企開始在境外尋求金援。德國鐵路董事會已經批准出售物流公司的計劃。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於經濟形勢嚴峻，前景黯淡，很多德國企業開始在境外尋求金援。德國鐵路董事會已經批准出售物流公司的計劃，買家是丹麥物流集團DSV，交易金額為140億歐元（約台幣4930億），對陷入虧損德鐵來說，這筆錢多少緩解燃眉之急。中型能源服務管理公司Techem，則將被美國投資公司TPG收購。

德國之聲報導，德國政府承認2024年德國經濟將再度出現蕭條，經濟部長哈貝克（Robert HabecK）表示，今年GDP將萎縮0.2%，並非最初預估的增長0.3%，等於是連續2年陷入衰退。

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報導指出，德國戰後的歷史上，連續兩年出現經濟蕭條的情景僅在2002年及2003年出現過，凸顯德國經濟形勢嚴峻。

親工會的漢斯伯克勒基金會宏觀經濟和市場研究所（IMK），也下調對市場前景的評估，直言2024年德國經濟最多原地踏步，也就是「零增長」。DZ銀行經濟師施文克（Christoph Swonke ）更不諱言指出，德國已經淪為「歐元區的問題兒童」。

鑒於德國當前經濟形勢欠佳，德企開始變賣家產，很多企業在境外尋求金援。例如德國鐵路董事會就批准出售物流公司的計劃，買家則是丹麥物流集團DSV，交易金額140億歐元。對於陷入虧損的德國國有鐵路公司而言，這筆錢多少緩解燃眉之急。

至於德國商業銀行此前因聯邦政府出手相救，逃過破產命運，目前德國政府仍持有該行12%的股權。今年9月義大利銀行Unicredit入股，有意併購德國商銀，還傳出歐洲央行原則同意此併購計畫。

另有部分德企則計劃遷往海外，或者被境外資本收購，化工巨頭巴斯夫計劃在中國投資100億歐元建立生產基地，中型能源服務管理公司Techem則將被美國投資公司TPG收購。

基爾世界經濟研究所的庫特斯（Stefan Kooths）認為，外資進入德國本土市場絕不是一件壞事，若外資能夠帶來更好的創意，可以讓德國本土資源得到更好的利用，對提升德國本土企業的生產率也是一件好事。他認為，德國政府並不需要法阻止德企被變賣的趨勢，一切都應依照市場規律。

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