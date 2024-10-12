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路透：華航表示新飛機訂單 沒有政治壓力

2024/10/12 20:14

一位不願透露姓名的業內資深消息人士告訴路透，考慮到11月的美國大選，華航購機交易的時機是一個複雜的因素。（路透）一位不願透露姓名的業內資深消息人士告訴路透，考慮到11月的美國大選，華航購機交易的時機是一個複雜的因素。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透週六（12日）報導指出，台灣中華航空公司董事長謝世謙週六表示，在決定是否購買波音或空中巴士飛機以更新其長途機隊，華航並未面臨任何的政治壓力。

據業內消息人士透露，作為台灣最大航空公司的華航一直在考慮使用美國波音777X和空中巴士A350-1000作為其由10架波音777-300ER組成的機隊的替代品，這些飛機主要用於美國和一些高密度區域航線。

謝世謙被問及購機決定是否有任何政治壓力時，他回答說「沒有」。他表示，「對於購買飛機的問題，只有華航自己做出評估。我想澄清這一點」。

報導指出，價值數十億美元的新飛機交易往往必須考慮到政治和商業考慮，特別是就台灣而言，更是考慮到台灣的國際形勢和面臨中國政府的壓力。儘管與台灣沒有正式外交關係，但美國是台灣最重要的國際支持者和武器供應商，而中華航空的大股東是台灣政府。

鑑於此事的敏感性，一位不願透露姓名的業內資深消息人士告訴路透，考慮到11月的美國大選，華航交易的時機是一個複雜的因素。

2022年，時任美國眾議院議長南希·裴洛西（Nancy Pelosi） 訪問台北、引發中國軍事演習後不久，華航宣布價值46億美元的波音787訂單，以取代其老化的空中巴士A330機隊。

謝世謙表示，787客機將從明年開始抵達，而另外11架空中巴士A321飛機將全部在2026年之前抵達，這些飛機將取代較舊的波音737-800飛機。

台灣媒體於今年6月中旬報導，謝世謙應邀出席2023年巴黎國際航空展，於6月20日與波音簽訂8架787客機選購權轉為確認訂單，整體787機隊將達24架規模，預計2028年交機完畢，規劃派飛區域、紐澳及長程航線。

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