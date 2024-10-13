超級富豪為何更有錢 數據揭2原因：創辦公司、投資股市

特斯拉執行長馬斯克預計在2027年成為世界上第一位破兆美元的富翁。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕成為超級富豪又能不斷持續累積財富的原因究竟是什麼？美媒CNBC報導指出，關鍵除了富豪創辦自己的企業王國，另外就是將資產投資在股市上。

根據全球教育和培訓解決方案提供商Informa Connect Academy最近的一份報告，特斯拉執行長馬斯克預計在2027年成為世界上第一位破兆美元的富翁，在全球富翁中，馬斯克身價是最接近13位數大關的人，而且他的財富還在不斷增長。馬斯克財富的最大推動力是電動汽車公司特斯拉，該股在Covid-19大流行期間上漲。

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美國企業研究所經濟分析家James Pethokoukis說：「如果你看看美國最富有的名單，無論我們談論的是馬斯克還是貝佐斯（ 亞馬遜創辦人），人們變得超級富有的原因是他們創辦了一家公司，並成功發展這家公司」；而「公司不斷成長的原因是生產人們想要的有價值的東西」。

另一個關鍵在於，富裕的個人通常將較大部分的資產投資於股票市場 ，而中等收入家庭往往將更多的財富投資於房地產。

根據美國聯準會數據統計，截至2024年中期，最富有的1%的美國人擁有近50%的美國股票，而最底層的50%的美國人則持有約1%的美國股票。

布魯金斯學會研究員約翰·薩貝爾豪斯（John Sabelhaus）表示：「財富不平等在很大程度上是由不同類型資產的價格驅動。從財富集中度來看，導致財富不平等加劇的因素之一就是股市」。

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