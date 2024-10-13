瞎扯A股漲到14600點 中國網紅慘遭套牢股民暴揍一頓

中國網紅「愛在深秋」宣稱A股漲破一萬點，許多股民跟風炒股被套牢。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國9月底推出多項經濟刺激措施後，掀起全民炒股熱潮，上海一名自稱「愛在深秋」的中國網紅宣稱A股將會漲破14600點，吸引許多人跟風炒股。未料，A股在十一長假過後大幅修正，造成大量散戶被套牢，中國社交平台瘋傳，這位上海網紅慘遭股民痛揍，還有人罵他是股市神棍，不去緬北（詐騙大本營）太委屈。

綜合中媒報導，中國網紅「愛在深秋」曾憑藉對股市獨到的見解贏得不少粉絲關注，還熱血沸騰高喊A股將會漲到1萬4600點，並堅稱，十一長假之後，股票將會大漲，點名券商、半導體全部漲停，其他板塊也會「萬紫千紅」。萬一套牢怎辦？他竟說，若套住了就送你2句話：「買的偉大，套的光榮」。

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結果，中國十一長假過後，A股8日開高後大幅拉回，漲幅直接腰斬，9日大暴跌，其中，創業板指跌幅超過 10.59%，創史上最大單日跌幅紀錄，超過 800檔股票跌停，市場一片哀嚎。10日僅有上證收漲，其餘主要指數持續下探。11日再度重演普跌行情，大批散戶套牢。

許多聽信這位中國網紅炒股的民眾，發現A股在長假過後下修，股民虧的慘不忍睹，怒氣沖沖上街要找他算帳。近日中國社交平台傳出他出門時被股民逮到痛揍一頓，急喊「大哥饒命啊，我也虧了錢」。

中國網民嘲諷他是「股市神棍」，留言稱：「不去緬北太屈才」、「這麼看好，他有錢不賺，還洩漏天機？」；另外有人則以他的帳號「愛在深秋」描繪炒股下場，戲稱：「愛在深秋，套在寒冬，死在初春，埋在盛夏」。

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