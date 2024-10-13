馬斯克臉綠！無人計程車前景霧濛濛 特斯拉市值一夜蒸發逾2兆

特斯拉最新的無人駕駛計程車Cybercab正式亮相。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外界期待已久的特斯拉最新無人駕駛計程車「Cybercab」10日亮相，售價不到3萬美元。因馬斯克未提供收入或市場規模的預測，也沒有詳細說明如何應對無人駕駛汽車上路面臨的監管障礙，導致特斯拉股價大跌，11日重摔近9%，市值一夜之間蒸發670億美元（約台幣2.15兆）。

綜合外媒報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在10日的活動中，展示了最新的無人駕駛計程車「Cybercab」，馬斯克將其描述為該公司自2017年推出Model 3以來最重要的里程碑。

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馬斯克已把無人駕駛汽車的推出，描述成對特斯拉未來取得成功和推升市值至關重要的事件。他已表示，機器人和自動駕駛汽車可能會將特斯拉的市值推高到至少30兆美元，為目前水平40倍以上。

不過，關於特斯拉的無人計程車的業務模式，馬斯克並未提供什麼新細節，例如對收入或市場規模的預測，也沒有詳細說明特斯拉將如何應對無人駕駛汽車上路面臨的監管障礙，只是說該公司會在獲批的地方提供該服務。

這場新車發表會並未達到投資人預期，隔天（11日）特斯拉股價應聲重跌8.78%，市值降至6957.9億美元（約22.3兆），一夜之間蒸發670億美元，馬斯克個人財富也縮水150億美元（約台幣4827億元）左右。

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