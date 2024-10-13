韓媒：三星獨陷半導體寒冬 衝擊國家經濟

三星電子在記憶體、晶圓代工與智慧手機上皆面臨嚴峻挑戰。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕9月中旬，摩根士丹利以DRAM需求將下滑，高頻寬記憶體（HBM）恐供給過剩的預期，提出「寒冬將至」的報告。現代證券研究中心主管Noh Geun-chang說，由於AI相關的半導體需求暢旺，半導體整體市場不會有寒冬，但唯獨對三星而言，寒冬已至，因其未能證明在HBM領域上的競爭力。

南韓中央日報報導，持有三星電子股票的韓國投資人也正經歷艱難時期。7月初三星電子股價上漲至8.7萬韓元，至10月11日已跌至5.93萬韓元。讓投資人不安的不僅是股價下跌，股價是依市況而波動，還加上許多分析師表示，三星電子的競爭力已亮起紅燈。

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報導說，或許直到現在，韓國散戶都太過信任三星電子。事實上以美元計算，這家晶片巨頭10年的銷售成長率每年平均僅1%。除了2017年收購汽車設備大廠Harman外，三星的業務沒有變化太大。對於一家10年來銷售相同產品，且銷售停滯的公司而言，股市幾乎沒有給予高度評價的空間。

韓國一家投資顧問公司主管7月中旬表示，他已很久沒有關注三星電子的股價，因為三星的核心業務：記憶體、智慧手機與晶圓代工全都面臨嚴峻競爭。

三星在智慧手機上的競爭力逐漸下滑，與台積電在代工市場上的差距擴大，在HBM的競賽上落後SK海力士，而在傳統的DRAM記憶體市場，面臨中國對手來勢洶洶的挑戰。

報導說，投資人可以選擇不再持有三星股票，並買進輝達與蘋果，但問題在於三星電子對韓國經濟的重要性，致使其困境將衝擊韓國的出口、投資與就業。

報導結語指出，三星電子必須盡一切所能對抗逆境，而韓國政府與國會也必須透過法規鬆綁、加速晶片中心的基礎建設等方式，提供韓國晶片企業一切可能的支持，協助其存活下來，並在激烈的晶片競賽中勝出。

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