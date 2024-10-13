每桶殺到50美元？分析師預估明年油價暴跌近4成

分析師預估明年油價暴跌近4成（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕能源分析師表示，儘管中東衝突可能升級並推高油價，但2025年原油供應過剩，價格將面臨更大下行壓力，預估每桶將下探至50美元，較11日布蘭特原油價格下跌37%。

商業內幕報導，油價情報服務（OPIS）全球能源分析部主管克洛扎（Tom Kloza）接受CNBC專訪時表示，全球石油供給已經過剩，以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+），預估將在今年底生產更多原油、油價必然會下跌，投資人不應押注中東衝突將導致供給中斷。

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他提及，根據美國能源情報署（EIA）公布的數據顯示，美國去年的石油產量超過史上任何其他國家，高盛先前預估，拜效率提升之賜、美國產油熱潮可能至少會持續到2026年。加上沙國、伊拉克氣溫轉趨緩和，原油出口量可能增加60-70萬桶。

他強調，有些能源預測機構預期，明年布蘭特原油價格將下探至每桶50美元。這個價格較11日布蘭特原油交易價格下跌約 37%，布蘭特原油12月交割價11日每桶79.04美元，週漲1.3%。

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