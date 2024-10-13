9大「慘」業砍人不手軟 這行業裁員狂飆近7倍

AI世代來臨，加劇企業裁員步伐，2024年迄今為止，美國企業已宣布裁員逾60萬人。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕最新調查顯示，AI世代來臨，加劇企業裁員步伐，2024年迄今為止，美國企業已宣布裁員60萬9242人，較去年同期微增0.8%，9大裁員行業中，科技業砍最兇，今年迄今砍了11.6萬人。至於裁員增幅最大的則是公用事業，今年裁員人數較去年同期暴增691%。

商業內幕報導，Challenger、Grey & Christmas公布最新的職缺和勞動力流動率調查（JOLTS），發現今年9月美國雇主裁員7萬2821人，比去年9月增加53%。2024年迄今為止，美國企業已宣布裁員60萬9242人，年增0.8%。

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報告指出，人工智慧浪潮正在加劇裁員，不少公司正在採用AI技術取代工作，光是9 月，因為採用AI技術就導致 5616 人失業，2024 年迄今總共裁了1萬2742 人。

若以今年迄今裁員人數前9大行業觀察，科技業裁員人數高居榜首，裁掉 11萬6858人，較去年同期下滑23%；第二名為娛樂休閒裁3萬1054人，年增136%；第三名是教育業裁員2萬5285人，年增220%。

第四到第九名依序為，運輸業裁2萬5263人，年增248%；工業製造行業裁1萬9794人，年增248%；媒體業裁1萬2914人，年減34%；公用事業裁8879人，年增691%；能源裁8315人，年增359%；服飾業裁7725人，年增270%。

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