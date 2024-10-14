LTN經濟通》降低對台積電依賴 美國政府的盤算？

外媒披露，高通已向英特爾洽談收購事宜。（路透資料照，本報合成）

高通併英特爾 美政府振興半導體寄望？

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）近年來營運陷入困境，今年8月公布的第2季財報更是公布令人失望的財報，股價聞聲跳水，之後英特爾裁員、賣廠、賣股、建廠停工等利空消息接連被報導出來，當中還出現高通（Qualcomm）傳出與英特爾洽談收購事宜，震撼全球科技界。

英特爾營運陷入困境，有觀點認為，作為美國最大的晶片製造公司、唯一具備先進半導體製程技術實力的業者，英特爾已大到不能倒，應該不會不顧英特爾的崩潰，必要時美國政府或許會出手相救。

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美國政府的目標是實現本土半導體産業復興，並以英特爾為核心，但有外媒報導，隨著英特爾陷入營運困境，美國可能會重新考量策略，將投資分散到其他更多公司。

在英特爾利空消息頻傳之際，傳出高通與英特爾洽談收購事宜，此消息一出，儘管市場多半認為可行性不高，但摩根大通研判，一旦交易完成，將締造一個囊括客戶端運算、汽車晶片與資料中心CPU領域的新霸主。

英特爾（Intel）營運陷入困境。（彭博資料照）

花旗潑冷水 收購談判「幾乎愚蠢到無法評論」

高通是智慧手機處理器的領先廠商，與英特爾在多個市場競爭，包括個人電腦（PC）和筆記型電腦晶片。不過和英特爾不同的是，高通旗下並沒有晶片廠，而是仰賴台積電（2330）和三星（Samsung）等公司代工。

但是以英特爾現今營運慘況來看，業界及各大媒體多半認為奇怪，為何會想吃下英特爾呢？

知名半導體分析師陸行之質疑，高通有辦法接手及管理英特爾燙手山芋（晶圓代工業務）變成IDM（整合元件製造商）嗎？還是會再分拆賣掉晶圓製造部門？

《金融時報》報導則引述花旗分析師質疑，表示英特爾應該退出其半導體製造業務，「我們認為英特爾領先代工廠的機會很小。」分析師甚至直言：收購談判「幾乎愚蠢到無法評論。」

高通旗下並沒有晶片廠，而是仰賴台積電（2330）和三星（Samsung）等公司代工。（彭博資料照）

擺脫對台積電依賴 美政府要高通出手？

英特爾的晶圓代工部門，光是2023年營運就虧損70億美元，今年第2季財報更披露，其晶圓代工業務陷入困境、虧損高達數十億美元。根據分析師預估，未來幾季虧損可能還會持續擴大。

知名郭明錤認為，高通應該沒有強烈動機去併購英特爾才是，此併購案若發生，對高通可說是災難一場，且根據郭明錤的調查與理解，高通在內部討論中，對併購英特爾也抱著消極態度。

他表示，他聽到的一種可能是，高通是因為某「外力不可抗拒因素」的壓力，才去謹慎並被動評估併購英特爾的可行性」。

至於這個「外力不可抗拒因素」是什麼呢？雖然郭明錤並未明言不可抗力因素是何者，但根據媒體猜測，大概率指的是美國政府，因為美國希望打造晶片自製的理想，不希望都被掌握在台積電手上。

分析師認為，高通是因為某「外力不可抗拒因素」的壓力，才去謹慎並被動評估併購英特爾的可行性」。（路透資料照）

輝達、超微 未被考慮併英特爾

至於除了高通之外，還有傳聞博通（Broadcom）、安謀（Arm）、格羅方德等是會向英特爾出手的潛在買主。

而先前在盤點可能哪些企業有機會接手英特爾整體或者是一些部門，當時台積電、三星兩大晶圓代工廠也都上榜，不過有趣的是，沒有自己晶圓廠的晶片、選擇外包的雙雄輝達（NVIDIA）、超微（AMD）並無在榜單上。

陸行之就曾在臉書上發文表示，比起台積電每賣1片賺4350美元，每賣1片晶圓就賠6550美元，若出價1美元，有人敢買英特爾製造部門？

輝達將晶片製造外包給台積電。（路透資料照）

輝達與台積電 關係深厚

超微與輝達一樣，並不生產自己的晶片，而是將晶片製造外包給半導體代工廠，主要訂單是給全球最大的代工晶片製造商台積電。

先前輝達執行長黃仁勳表示，輝達之所以要在台灣進行投資主要是台積電太棒了，不可思議地棒（incredible），他說，台積電太棒了，台積電不僅是一般地好，而是不可思議地棒，擁有先進的技術，難以置信的企業文化。

他說輝達和台積電有極佳的默契，合作逾25年，了解彼此的想法，打造出複雜的晶片架構，創造出高價值。

輝達將晶片製造外包給台積電。（路透資料照）

AMD將晶片製造 拆分成格羅方德

AMD過去擁有自己的晶圓廠，曾以垂直整合模式生產晶片，但在「無廠純IC設計公司」興起後，AMD於2009年將半導體製造部門拆分成子公司格羅方德（GlobalFoundries），並將部分晶片外包由台積電生產，AMD專注在研發技術，後來更是不再持股格羅方德，將原先仰賴格羅方德訂單轉交給台積電。

比起英特爾的堅持，AMD執行長蘇姿丰在他上任後做了兩項改變企業的重大決定：1是在2016年與格羅方德解約，與台積電合作，讓晶片能確保良率且及時出貨。

2是蘇姿丰將當時AMD有限的研發資源投注在個人電腦、筆電、伺服器的處理器CPU及電腦繪圖晶片GPU，推出電腦、伺服器的兩大新產品線Ryzen、EPYC處理器。也因此，能讓AMD產品競爭力超越了英特爾。

至於高通，或者是其他企是否真的會收購英特爾，又或者是美國政府的撥款如期發放，英特爾的下一步、未來仍有待觀察。

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