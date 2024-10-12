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美4大科技巨頭數據中心大撒幣 輝達樂翻天

2024/10/12 14:43

到2025年，包括亞馬遜、Google、微軟和Facebook和Instagram母公司Meta Platforms都將大舉擴增數據中心相關資本支出，估年增40%至50%。（路透，示意圖）到2025年，包括亞馬遜、Google、微軟和Facebook和Instagram母公司Meta Platforms都將大舉擴增數據中心相關資本支出，估年增40%至50%。（路透，示意圖）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街金融巨頭花旗集團報告指出，明年美國4家科技巨頭的數據中心相關資本支出，預計都將年增至少40%，將帶給輝達營收大利多。

到2025年，全球雲計算巨頭亞馬遜、Google、微軟和社交媒體Facebook和Instagram母公司Meta Platforms都將大舉擴增數據中心相關資本支出，估年增40%至50%，這些龐大的資本支出基本上都與生成式人工智能掛鉤，意味着ChatGPT等AI應用的算力需求仍然龐大。。

花旗集團表示，科技巨頭對於數據中心的支出規模大舉擴張下，將提升AI GPU巨擘輝達和其他技術提供商股價上漲的正面催化劑。

隨着AI技術，尤其是大規模AI大模型以及ChatGPT等AI應用全面普及，數據中心已經成爲高效處理和存儲大量數據的最核心設施。大型數據中心，可謂AI時代最核心的大型基礎設施項目，對於ChatGPT等生成式人工智能應用的高效率運作以及GPT-4o等AI大模型更新至關重要。

全球最重要的雲服務提供商同時也是AI科技引領者，比如亞馬遜旗下AWS、Google雲平臺和微軟Azure雲平臺正在北美地區加速投資建設大型數據中心，以滿足旗下雲計算客戶近年來日益激增的雲端AI訓練/推理算力需求。

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