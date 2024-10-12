大罷工鉅額虧損撐不住！波音爆全球裁員1.7萬人 飛機也要延後交付

美國波音（Boeing）員工自9月13日發起大罷工，迄今問題未解。（路透社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國波音（Boeing）員工自9月13日發起大罷工，迄今問題未解，波音11日宣布，預計第3季將出現50億美元（約新台幣1622億元）的鉅額虧損，公司將裁減1萬7000個工作職位，並將777X噴射機的首批交付時間推遲1年。

《路透社》報導，波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）在發給員工的訊息中說，正在進行的罷工導致737 MAX、767與777噴射機的生產中斷，波音必須縮減勞動力，「以與我們的財務現實相符」。

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歐特柏格說：「我們重新調整我們的勞動力規模，以因應我們的財務現實與更集中的優先事務。未來幾個月，我們計畫將員工總數縮減約10%。這些裁減的職位將包括高階主管、經理與員工。」

Great Hill Capital股權經理海斯（Thomas Hayes）在電子郵件中表示，這次裁員將對員工形成壓力，促使他們結束罷工。

海斯說：「暫時領不到工資的罷工工人，不想成為永遠領不到薪資的失業勞工。我估計罷工將在一週內解決，因為這些員工不想發現自己出現在下一波1萬7000人的裁員名單中。」

歐特柏格還指出，波音已通知客戶，由於研發面臨挑戰、飛行測試暫停與罷工，波音現在預期777X的首批交付時間將落在2026年。根據報導，波音已「面臨777X認證問題」，導致777X噴射機推出時間嚴重延誤。

歐特柏格在聲明中表示：「雖然我們的業務近期面臨挑戰，但我們正在為未來做出重要的策略決定，且對重振公司所須付出的行動有清楚的看法。」

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