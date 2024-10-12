中國財政部記者會做政策表態 未提刺激經濟具體規模

中國國務院新聞辦今天舉行記者會，介紹「加大財政政策逆週期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情況記者會。（示意圖，路透資料照）

〔中央社〕中國財政部長藍佛安今天表示，財政部將發行特別國債支持國有大型商業銀行補充資本，目前財政部還有其他政策工具在研究中，比如中央財政還有較大的舉債空間與赤字空間。不過，官方都未給予實際的數字規模。

中國國務院新聞辦今天舉行記者會，由財政部長藍佛安與3名財政部副部長廖岷、王東偉、郭婷婷的「一正三副」格局出席，介紹「加大財政政策逆週期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情況記者會。

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藍佛安在會上表示，財政部在加快落實已確定政策的基礎上，針對穩增長、擴內需、化風險，將在近期陸續推出一攬子有針對性的增量政策舉措。這一攬子增量政策包括支持地方化解隱性債務、支持國有大型商業銀行補充核心一級資本、支持推動房地產市場止跌回穩、加大對重點群體的支持保障力度等多個方面。

藍佛安並介紹，2024年安排財政赤字人民幣4.06兆元（下同，約新台幣18.27兆元），比上年年初預算增加1800億元；新增地方政府專項債務限額3.9兆元，比上年增加1000億元；發行1兆元超長期特別國債，用好2023年增發國債資金，全年一般公共預算支出規模達到28.55兆元，持續保持較高支出強度，為高質量發展提供有力支撐。

藍佛安表示，用足用好各類債務資金，目前增發國債正在加快使用，超長期特別國債陸續下達使用，後三個月，各地共有人民幣2.3兆元專項債資金可以安排使用。

不過，對於現場記者進一步詢問中央財政加槓桿的空間有多大？藍佛安則回應，「剛才在開場白中我也講到，中央財政在舉債和提升赤字方面是有較大空間的」。

外界本普遍認為，中國可能頒布規模達2兆元的新財政刺激措施，但是今天這場記者會上，中國官員並未提供一個具體數字。

中國人民銀行（中國央行）在「十一」長假之前宣布寬鬆的貨幣政策之後，市場信心大振，陸股接連大漲至9月30日，房市人氣也有回籠跡象。然而，假期結束後首召開的國家發改委記者會沒有宣布利多政策，市場期待落空，陸股連續幾日開低走低，投資情緒降溫。

今天財政部的記者會再度引起各界對刺激政策的預期，由於今天是長假補班日，股市休市，財政部今天在記者會上釋放的政策風向，將直接反應下週一（14日）的股市走向。

據第一財經，由於任何具體金額的預算或發債規模都需要人大常委會批准，因此10月份中國全國人大常委會會議也將是觀察財政增量政策的窗口期。1131012

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