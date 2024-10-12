台灣半導體全球都需要！BBC揭密台積電何以創造「高雄矽盾」

台積電憑藉其領先技術，成為各國爭相爭取投資的對象。（圖非台積電高雄廠，彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近幾年，半導體成世界「新石油」，而台灣在高階晶片產業上的優勢，已在全球產業鏈中形成重要的壟斷地位，素有台灣「護國神山」之稱的台積電，憑藉其領先技術，成為各國爭相爭取投資的對象，不過在海外發展同時，台積電也擴大展開全台佈局，在新竹、苗栗、台中、台南及高雄等地都有擴建廠計畫，展現深耕台灣的決心。

BBC中文以「解密台灣第二「矽盾」：台積電最先進工廠進駐，高雄的野心和冒險」為題，採訪高雄市長陳其邁，揭露台積電在高雄設廠心路歷程。

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中美晶片戰開打正值兩岸關係走向緊張之時，台灣以台積電為代表的半導體產業視為護佑自己的「矽盾」。如今，被視為「矽盾」第2的高雄半導體產業群將破繭而出。

台積電2021年宣布在高雄設新廠的消息，震撼了半導體界，陳其邁表示：「高雄除了有台積電之外，也是全球最繁忙的航運中心之一。」

報導指出，自台積電宣布要在此設立2奈米高階晶片廠後，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）也相繼在當地設立研發中心，而再加上多國參與的台灣「國造潛艦」計劃亦在高雄海軍基地執行，高雄的能見度迅速上升。

2017年美中貿易戰開打後，晶片逐漸成為區域政治的戰略物品。2021年，新冠疫情席捲全球，半導體晶片又在美中科技戰白熱化背景下，成為全球相繼爭取的「新石油」。知名東亞研究學者戴雅門（Larry Diamond）及其他兩位學者在其著作《晶三角》中說，台灣在半導體製造領域的技術優勢，打破了晶片競爭中各國互賴的平衡。

根據分析，台灣在高階晶片產業上的優勢，已在全球產業鏈中形成重要的壟斷地位，猶如過去的石油產地，成為中美戰略思考中最關切的核心之一。在美國的壓力之下，南韓三星電子（Samsung）和台積電都到美國設廠。

之後，台積電再宣佈在日本熊本，以及德國德勒斯登建立晶圓廠。但是，台積電強調將目前最高階的晶片廠留在台灣。

經歷一番各縣市內部的激烈競爭，高雄獲得台積電設廠機會。而因為台積電在半導體產業鏈中的核心角色，致使輝達、超微及德商思愛普（SAP）等公司也來到高雄成立研發中心。

陳其邁解釋台積電進駐高雄原因，從高雄廠到半小時車程之外的鄰居台南科學園區，許多半導體廠商都已經存在了，包含材料、封裝、零組件、測試等，這可以形成一個完整的半導體生態系，因此高雄可以雀屏中選。

他還強調，從高雄高鐵站到台積電新廠只要700公尺，「用走的都可以到」，「台積電說這個地方過關了，上下游相關產業跟著台積電來投資的意願，就會跟著提高。」

有分析指出，高雄已成為繼台灣北部新竹科學園區之後，是台灣最新的1塊「矽盾」（Silicon Shield）。高雄「矽盾」在戰略上是否能有效嚇阻北京的進攻？許多國際智庫的「兵推」報告指出，解放軍若對台灣發動戰爭，高雄港一直被認為是首要搶佔的據點。

陳其邁表示：「各種船艦要前往東北亞或東南亞，多半都要經過高雄。可以說，台灣位於第1島鏈的中心，而高雄則面對台灣南部的巴士海峽，美國的潛艦也在那裏出沒。作為1個軍事重鎮，如果高雄港被封鎖，整個南海大概也會被敵人控制，未來美國從太平洋過來將會變得非常困難。」

「矽盾」理論提出者、澳洲安全專家艾迪森（Craig Addison）認為，台灣的半導體產業如果受到威脅，將嚴重影響全球經濟及科技發展，進而可能引發國際軍事干預，因此，基於台灣在半導體產業的核心地位，解放軍會打消武力犯台的意願。

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