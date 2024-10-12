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黃金漲逾1％！分析師估「這時」衝上3000美元關卡

2024/10/12 09:14

週五（11日）黃金價格漲逾1%。（彭博資料照）週五（11日）黃金價格漲逾1%。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（11日）黃金價格漲逾1%，係因美國通膨數據鞏固了下個月降息的前景，並將美元抑制在近日高點之下，同時中東地緣政治緊張局勢帶來的避險需求，提振了金價，分析師預估，在地緣政治緊張局勢、通膨擔憂和選舉不確定性之下，黃金價格預計2025年前將達到3000美元。

現貨黃金上漲1.1%，報每盎司2658.42美元，為連續第2個交易日上漲；12月交割的黃金期貨價格上漲1.4%，報每盎司2676.30美元。

《路透》報導，RJO資深市場策略師帕維洛尼斯（Daniel Pavilonis）表示：「經濟仍然相對強勁，但聯準會仍處於矛盾之中，因為某些行業的成長速度已顯著放緩，例如房地產行業，所以他們考慮降息。」

週五美國公布9月生產者物價指數（PPI）持平，顯示通膨前景依然樂觀，並支持聯準會下個月降息的預期。Kitco.com資深分析師威柯夫（Jim Wyckoff）表示：「PPI數據有利黃金多頭市場，因為這表明Fed今年可能降息兩次。」

「由於地緣政治緊張局勢、通膨擔憂和選舉不確定性，黃金價格預計2025年前將達到3000美元。」帕維洛尼斯說。

此外週五，美元兌一籃子貨幣匯率維持在2個月高點下方。

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