提供親屬帳戶供客戶買賣 統一證遭罰30萬、人員停業4個月

櫃買中心查出統一證券有高階主管提供親屬帳戶、供客戶買賣，遭金管會開罰統一證30萬元。 （記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會最新公布的裁罰處分，由於櫃買中心於日前對統一綜合證券進行查核，發現高階主管提供親屬帳戶、供客戶買賣有價證券，已違反「證券商管理規則」之規定，因此，金管會開罰該公司30萬元，另該高階主管也被處以停止執行業務4個月。

本案是金管會證期局今年10月以來的第五件裁罰案。

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金管會表示，依據「證券商管理規則」第37條第3款規定，證券商經營證券業務，不得提供帳戶供客戶申購、買賣有價證券。該條文規定，證券商未確實執行內部控制制度者，處新臺幣30萬元以上600萬元以下罰鍰。

根據金管會的裁罰書內容指出，櫃買中心於2025年5月9日對受處分人（統一證）進行查核，發現這位高階主管於2019年9月4日至2024年5月20日期間，有提供親屬帳戶供客戶買賣有價證券之情事，顯示公司對人員未善盡監督管理之責，且未落實執行內部控制制度，核已違反「證券商管理規則」第37條第3款規定。

因此，金管會依照「證券交易法」第178條之1第1項第4款規定，對統一證開罰30萬元（金額為最低處份）。

另外，就人員部分，金管會表示，依據「證券商負責人與業務人員管理規則」第18條第2項第8款規定，證券商之負責人及業務人員不得以親屬名義供客戶申購、買賣有價證券情事。

依「證券交易法」第56條規定，主管機關發現證券商之受僱人有違背本法或相關法令，致影響證券業務之正常執行情事，主管機關得命令所屬證券商停止其一年以下業務之執行或解除職務。

根據金管會裁罰書指出，張姓人員行為時是統一證經紀部高階主管，卻未確實遵守證券相關管理法令規定，並提供親屬帳戶供客戶買賣，該主管行為已影響證券業務之正常執行。

因此，金管會依「證券交易法」第56條規定，命令該公司（統一證）停止張姓人員業務執行4個月。期間自今年10月17日起至明年2月16日止。

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