信紘科Q3營收年增74％ 創單季新高

信紘科Q3營收表現亮眼。（信紘科提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕廠務供應系統整合廠信紘科（6667）今公告9月營收為3.92億元，月增4％、年增131％，創單月營收新高；第三季營收為11.46億元，季增45％、年增74％，創單季營收新高；累計今年前三季營收為25.76億元，年增42％，已超越去年全年24.13億元營收。

信紘科表示，公司業務服務與接單主要包括綠色製程、廠務供應系統整合、廢液處理與資源化等三大系統，並持續整合機電空調等廠務供應系統的統包，受惠客戶穩健的擴廠與增產計畫推進，帶動公司廠務供應系統整合業務銷售成長，拆移機服務業務保持穩健，營收呈現正成長。

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信紘科進一步表示，面對全球半導體的產能擴增需求，公司仍持續調整產品及訂單結構，採取提升研發能量藉以深化與先進客戶合作層次、強化自有設備及服務技術、拓展全球市場版圖之三路進擊策略，以期成效伴隨著整體營運規模持續放大，精進整體毛利及獲利之表現。

展望2024年第四季，信紘科維持審慎樂觀看法，以目前在手訂單來看，隨著台灣與日本等地半導體產業環境的快速發展，主要客戶需求保持良好進度下，年底入帳效應顯現可期，有機會帶動公司第四季營收規模持續攀高峰。

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