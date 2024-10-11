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業外獲利進補 台灣大9月EPS打平中華電信

2024/10/11 20:39

台灣大9月每股盈餘0.39元。圖為台灣大總經理林之晨。（記者王憶紅攝）台灣大9月每股盈餘0.39元。圖為台灣大總經理林之晨。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕電信三雄九月獲利出爐，台灣大與中華電信以每股盈餘0.39元，並列單月每股獲利王，其次為遠傳的0.3元。在累計1-9月每股獲利方面，仍以中華電每股獲利3.64元居冠，台灣大EPS為3.43元、遠傳EPS為2.55元。

中華電信9月合併營收194.9億元，稅後盈餘30.2億元，每股盈餘0.39元，累計前9月每股盈餘達3.64元。

台灣大哥大9月合併營收159.1億元，稅後淨利11.7億元， EPS為0.39元，累計前9月EPS為3.43元。

遠傳9月合併營收91.21億元，稅後淨利10.84億元，每股盈餘0.3元，累計前9月每股盈餘2.55元。

中華電信表示，9月合併營收年成長5.3%，創近8年同期新高，主要動力來自資通訊（ICT）能力，帶動智慧綠能、智慧安防與智慧交通等智慧聯網（AIoT）營收翻倍成長，加上國內外資通訊專案營收與網路數據中心（IDC）、雲端及資安等新興服務營收展現強勁動能，9月資通訊整體營收年增率飆升近50%。

中華電表示，核心業務呈現穩定上升趨勢，受惠數位轉型需求，固網寬頻營收年增率達3%，300Mbps以上的高速用戶數持續同步增加，行動服務營收則隨升速5G的客戶數增加與行動月租貢獻提升而持續成長，加上9月iPhone 16新機開賣，為整體收入成長注入動力。

台灣大指出，在合併案所帶來的營收挹注下，9月行動服務營收年成長26%，iPhone 16系列上市帶動高資費申裝，在網路整併綜效驅動下，9月電信營業利益年增37%。台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，台灣大於9月中宣布戰略投資精誠資訊，自投資日開始以權益法認列投資收益，雙方將加速擴展業務版圖。

事實上，今年7月台灣大受惠業外股利收入挹注，單月0.61元，贏過中華電的0.37元。

遠傳電信9月受惠遠亞併綜效、iPhone新機帶動用戶升級5G，以及預付卡與漫遊業務持續升溫推升營收走揚，其中，9月行動通訊業務穩健上揚，挹注5G月租型用戶滲透率提升至近42%，整體行動服務營收年成長率達17.3%，持續突破50億元；遠傳第2成長曲線持續攀升，在資通訊業務、個人數位服務營收雙重助攻下，9月新經濟營收年成長率達11%。

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