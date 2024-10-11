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外交部、環境部宣布成立跨部會小組 共推友邦碳權合作計畫

2024/10/11 20:30

外交部、環境部已針對推動與各友邦間碳權合作計畫，成立跨部會工作小組。（林佳龍提供）外交部、環境部已針對推動與各友邦間碳權合作計畫，成立跨部會工作小組。（林佳龍提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍今（11）日表示，為因應全球氣候變遷挑戰，外交部與環境部將攜手成立「跨部會工作小組」，推動與各友邦間碳權合作計畫，並將邀集產業界、學界專家共同參與。他感謝環境部長彭啟明支持，期待整合環境部專業及資源，研議跨國合作行動方案，與友邦共榮、共好。

總統賴清德日前下令成立總統府「國家氣候變遷對策委員會」，將實踐淨零、數位「雙軸轉型」及 2050 淨零碳排訂為任務目標，賴清德強調，要從國家視角的氣候治理，進行國際的合作。林佳龍今指出，已獲彭啟明支持，親率同仁赴外交部開會研議友邦碳權合作計畫。

林佳龍表示，外交部與環境部共同決議成立「跨部會工作小組」，除外交部與環境部的業務主管外，也將邀請產業界及學界專家參與，在「行政院經濟外交工作小組」的指導下，研究並盤點國內外法規、碳權跨國交易制度，並檢視友邦的碳權開發潛力，研議具體可行的跨國合作行動方案。

林佳龍指出，氣候變遷已經是全球必須面對的問題，「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）締約國，已於 2015 年通過「巴黎協定」，目標於2050年達成淨零碳排，以減緩全球暖化趨勢。

然而，我國受限於並非UNFCCC締約國，無論政府、廠商或財團法人，都無法直接參與國際碳權合作開發專案，林佳龍說，台灣友邦巴拉圭、瓜地馬拉深具碳權開發潛力，而太平洋與加勒比海友邦更是氣候變遷的首波受影響對象，因此台灣與碳權議題高度相關。

林佳龍強調，若可與友邦展開跨國合作，不僅台灣廠商可以購買到足夠的碳權，友邦也可因開發碳權而獲益，國家更能藉此鞏固邦誼，達成三贏的目標。外交部「總合外交」政策也將新能源與碳權合作納入「榮邦」七大旗艦計畫中，期待整合環境部的專業及資源，實現「部部都是外交部」願景，一起努力讓台灣與友邦共榮共好。

林佳龍也說，儘管部分產業因2050淨零碳排備受壓力，但國際碳權交易正蓬勃發展，他期待透過跨部會整合、公私協力、對接國際與跨國合作，將危機化為轉機，甚至成為產業的商機，「讓永續發展落實在台灣寶島，對世界做出貢獻」。

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