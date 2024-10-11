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全球平板市場淡季逆揚 助攻鴻海、仁寶下半年出貨

2024/10/11 19:43

產業人士認為，蘋果繼第2季更新iPad Air、iPad Pro產品，最快將於第4季推出新版iPad mini。（彭博檔案照）產業人士認為，蘋果繼第2季更新iPad Air、iPad Pro產品，最快將於第4季推出新版iPad mini。（彭博檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕全球平板市場受惠於蘋果、三星釋出新品，以及中系品牌廠華為、小米銷售規模持續成長，研調機構Counterpoint調查顯示，儘管第2季為電子產業傳統淡季，但全球平板出貨量年增15%，預計下半年有望續強，其中，iPad重要組裝廠鴻海（2317）、仁寶（2324）將雨露均霑。

根據Counterpoint統計，今年第2季全球平板市場當中，蘋果市佔率（37%）仍穩坐龍頭寶座，其次依序為三星（20%）、聯想（7%）、華為（7%）、小米（6%），其餘品牌的平板佔比合計為23%；若以去年同期相比，蘋果平板出貨量年增14%，三星年增16%，聯想年增17%，華為年增49%，小米年增92%，其他品牌平板衰退2%。

Counterpoint分析，今年第2季的全球平板市場淡季不淡，主要原因在於蘋果、三星相繼釋出新品，加上小米在中東、非洲地區的滲透率提升，以及華為透過價格戰擴大中國市場影響力；在總體經濟逐漸改善，以及新興市場消費動能良性提升之下，全球平板市場可望延續成長趨勢。

產業人士認為，下半年除了有三星TabS系列平板刺激市場需求，蘋果繼第2季更新iPad Air、iPad Pro產品，最快將於第4季推出新版iPad mini；儘管相關台廠不評論單一客戶與產品，但觀察iPad晶片代工廠為台積電（2330），iPad Air與高階iPad Pro組裝廠為鴻海，平價版iPad mini則由仁寶負責製造，供應鏈皆可望大啖蘋果商機。

IDC（國際數據資訊）估計，全球平板電腦2024全年出貨量將達到1億3790萬台，較2023年成長7.2%；2028年出貨量140.5萬台，5年平均複合成長率0.5%。

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