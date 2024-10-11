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東生華體液NGS基因檢測通過LDTs核准 台灣首例

2024/10/11 19:45

東生華體液NGS基因檢測通過LDTs核准。圖為東生華總經理楊思源。（記者陳永吉攝）東生華體液NGS基因檢測通過LDTs核准。圖為東生華總經理楊思源。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠東生華（8432）今年8月將台灣首篇液態切片（胸水）研究成果成功發表於國際期刊上，本週獲得台灣衛生福利部核准，成為首例通過「實驗室開發檢測與服務」（Laboratory Developed Tests and Services, LDTs）的液態切片（體液）NGS 基因檢測，在次世代基因檢測領域創下新里程碑。

東生華表示，隨著台灣於今年2月落實LDTs認證，東生華經過嚴謹的數據審查和技術驗證，於本月正式通過該項認證。這不僅提升東生華在精準醫療分子檢測領域的競爭力，也確保為患者提供的基因檢測服務具有高度的可靠性和準確性。

衛生福利部於10月8日發函核准確認東生華通過三項檢測項目，包括「癌克準-100組織切片」、「癌液準-100液態切片（體液）」及「癌液準-100液態切片（血液）」。其中，癌液準-100液態切片（體液）是專門獨立針對癌症患者胸水、腹水及腦脊髓液進行 NGS 基因檢測產品，為台灣首例通過LDTs審查許可。

癌液準-100液態切片（體液）突破了傳統細胞塊檢測的侷限，相較於傳統方法只能檢測到約51%的癌症驅動基因突變，東生華的液態切片技術識別出超過92%的突變，涵蓋常見的EGFR、ALK、ROS1等基因，以及罕見的非熱點區域突變，如EGFR、KRAS、MET exon 14跳躍突變、NRAS、BRAF 和ERBB2擴增等。

此外，液態切片相對於組織活檢具備更低的侵入性，且能在平均7天內提供報告，大幅縮短了檢測時間，提供了快速且精準的臨床決策依據。目前，該技術已在台灣多家醫學中心完成臨床驗證，累計檢測超過1000例。

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