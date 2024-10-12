遭台積電狠打 傳三星電子全面重組、關掉 LED 事業

韓媒指出，三星電子將進行組織重組、關掉 LED 事業。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子3奈米及2奈米製程良率始終難以突破瓶頸，連韓國企業都不挺轉向台積電，近日傳出三星電子將對旗下「半導體事業暨裝置解決方案事業部」（DS）進行全面性重組，除了砍高管人數外，DS部門的LED 事業也將關閉。

綜合《Maeil Business Newspaper》等外媒報導，三星電子將啟動組織重組，改善內部溝通、提升公司競爭力，計畫關閉隸屬於DS部門的 LED 事業。

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報導指出，三星LED 業務團隊主要負責電視用 LED、智慧手機閃光燈用 LED、汽車前燈 LED 模組等產品的生產與銷售。

另外，DS 部門也考慮將研發團隊分配到各個生產線，今年亦將提前進行高層人事調整，比以往的 11 月底至 12 月初還早。

報導直言，三星電子的半導體業務正逐漸失去競爭力，一位半導體行業人士指出，光就 HBM（高頻寬記憶體） 技術而言，SK 海力士就領先三星電子一年多。分析師也表示，從三星電子第三季的業績來看，並沒有達到市場預期，即使HBM市場，也尚未產生市場想要的結果。

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