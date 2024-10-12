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傾銷顧人怨！土耳其加重中國鋼材關稅至43％ 歐盟對膠合板啟動調查

2024/10/12 08:33

土耳其對中國進口鋼材的關稅從15%調升至43%。（法新社）土耳其對中國進口鋼材的關稅從15%調升至43%。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕土耳其政府公報11日宣佈，已對來自中國、俄羅斯、印度與日本的進口鋼材課徵反傾銷稅，其中，中國關稅最高，從15％一口氣上升至43.31％。該公報稱，這項措施是在本國業者去年提出申訴後，安卡拉當局做出的決定，以防止「不公平的競爭行為」。

路透報導，在土耳其業者提出申訴後，安卡拉對熱軋鋼進口展開調查，結果顯示，來自中國、俄羅斯、印度與日本的傾銷鋼材已威脅本地業者的生產，因此決定加重相關國家的鋼材關稅，除中國外，俄羅斯、印度與日本的鋼材關稅從6％調升至9％。

報導說，安卡拉做出該決定的時機，正值中國與歐盟因電動車、白蘭地與其他產品的新關稅措施，雙方貿易緊張升溫之際。之前，土耳其對中國電動車徵收40％關稅，中國則向世界貿易組織（WTO）提出告訴。

金融時報也報導，歐盟上週在通過對中國進口電動車課徵最高45％關稅後，正對中國廉價的進口膠合板展開反傾銷調查，為雙方的貿易爭端開闢新戰線。

向歐盟投訴該案的歐洲綠木聯盟（Greenwood）說，「這項調查對於保護歐盟整個硬木膠合板價值鏈至關重要，價格不公的中國進口產品威脅許多歐洲企業的生存與就業」。該組織也指控中國的廉價膠合板多數源自已遭歐盟制裁的俄羅斯。

硬木膠合板由山毛櫸、樺木和白楊等樹木製成，經久耐用、耐低溫、重量輕，可用於屋頂、牆壁、地板、傢俱、汽車與船舶，也可用於液化天然氣油輪的船艙。歐盟主要生產國為波蘭、芬蘭、法國與波羅的海國家，該行業就業勞工約一萬人。目前包括美國、土耳其、摩洛哥與韓國等國家，已對中國進口木材徵收懲罰性關稅。

歐洲智庫布魯蓋爾研究所（BRUEGEL）高級研究員Alicia Garcia Herrero說，「歐盟執委會對中國電動車徵收關稅表明，雙方以接觸為基礎的時代已經結束。現在，中國與歐盟在公開市場上競爭的是同類產品，因此公平的遊戲規則比以往任何時候都更加重要」。

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